Davidová se ho zprvu bála, Krčmáře naučil všechno. Český tým se loučí s Moravcem

Za vždy usměvavou osobnost, která měla i respekt, označili biatlonisté a funkcionáři Ondřeje Moravce, jenž po smíšené štafetě dvojic na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ukončil kariéru. Pro Michala Krčmáře byl mentorem, kouč Ondřej Rybář vyzdvihl jeho pracovitost.

"Ondra toho dokázal ze všech nejvíc," připomněl šéf českého svazu Jiří Hamza tři olympijské a šest světových medailí, které Moravec nasbíral. "Je neuvěřitelná osobnost a profík. A co ho charakterizuje? Vyplazený jazyk a jízda na jedné lyži do cíle, když měl úspěch," vzpomínal Hamza.

Velkou roli hrál Moravec ve vývoji kariéry současné české jedničky Krčmáře. "Ondra mě naučil všechno, co teď předvádím. Každý den jsem si od něj něco bral. Byl z nás střelecky nejlepší a jsem mu za společné roky vděčný," uvedl Krčmář.

K Moravcovým úspěchům ve velké míře přispěl trenér Rybář, který ocenil především jeho morálku. "To je nejsilnější Ondrova stránka. Je ohromně pracovitý. Dokáže se věci oddat, dělá to na sto procent a ví, co chce dokázat. To je nejdůležitější vlastnost sportovce, kterou by měl mít každý, kdo chce uspět," řekl.

Za Moravcovým vzestupem stála podle Rybáře jeho schopnost zapracovat na střelbě. Především na jemné motorice na spoušti. "A nebýt už hlavou na trati. Jak to zlomil, dokázal být stabilní spoustu sezon. Nebylo to o jedné zimě. Ale neusnul na vavřínech, pracoval na sobě dál a tím se to načítalo," konstatoval Rybář.

Ve Vysočina Areně se po závodech potkal Moravec i s lídrem sezony Johannesem Thingnesem Böem a chvilku spolu hovořili. "Ondra měl vždycky úsměv na tváři. Od první chvíle, kdy jsem přišel do svěťáku, byl jeden z nejpříjemnějších kluků v poli a byl i fantastický biatlonista," řekl Nor. Jeho bratr Tarjei přitakal. "Je to kamarádský kluk a svedli jsme spolu i spoustu pěkných bitev," poukázal Tarjei Bö třeba na společný finiš smíšené štafety v Novém Městě před dvaceti tisíci fanoušky.

Mistryně světa Markéta Davidová měla z Moravce zpočátku po příchodu do reprezentace respekt. "On je rázný a moc se neprdí se svými názory. Jak se cítí, tak se chová. Proto jsem se ho jako malá holka dost bála," řekla. "Nakonec jsem k němu cestu našla a jsem ráda, že jsem s ním mohla nějaké roky strávit."

Na Moravce by jednou mohl navázat Mikuláš Karlík. I pro dvojnásobného medailistu z MS juniorů byl idolem. "Dělá tým. Srší z něj zkušenosti, které předává dál Bimbovi (Krčmářovi) a od toho my mladí zase odkoukáváme další věci," řekl Karlík.

Hamza připomněl, že Moravec po úspěšných juniorských letech prorazil mezi muži až skoro v 29 letech. "Přechod mu trval strašně dlouho. Potom se to jeden den zlomilo a jelo to samo," řekl Hamza, který doufá, že Moravec jednou českému biatlonu trenérsky pomůže. "Počkáme, až si odpočine a přijde a řekne, že se chce vrátit."