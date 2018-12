Charvátová se konečně dočkala. A myslela i na ostatní: Nebylo to úplně férové

před 50 minutami

"Jsem nadšená, za poslední dvě sezony je to můj jasně nejlepší výsledek." Lucie Charvátová měla v cíli pátečního sprintu v Novém Městě na Moravě spoustu důvodů k širokému úsměvu.

Tři předchozí závody v letošní sezoně ukončila až v deváté desítce pořadí. Ze suterénu Světového poháru ale našla cestu ve strhující atmosféře těžkým mokrým sněhem zkrápěné Vysočina arény.

"Cením si toho o to víc, že se to stalo tady doma před domácími fanoušky. I s tím, že ty podmínky jsou tu strašně náročné. V něčem takovém jsme letos ještě nelyžovaly," vyprávěla šťastná Lucie Charvátová.

První body po bezmála dvou letech ji právem mohly hřát na srdci.

Na střelnici chybovala pětadvacetiletá závodnice dvakrát a dojela na 29. příčce. "Je to krásné. Navíc, když jsem se vešla do třicítky. Jsem šťastná. Je to pro mě krásný dárek k Vánocům," podotkla.

Fyzicky extrémně náročné podmínky ji nezaskočily. "Prohrabat se těmi kopci nahoru, to bylo něco. A jsem ráda, že jsem to na střelnici relativně udržela."

Loni zažila sezonu hrůzy. Po sérii vyloženě špatných výkonů na začátku sezony přišla i o účast na olympijských hrách. Uvažovala, že s biatlonem sekne. Ale po novém impulsu v podobě příchodu nového trenéra Egila Gjellanda své stanovisko přehodnotila.

"A v létě mě biatlon zase začal bavit. Strašně jsem se těšila na závody a musím říct, že jsem si letos zatím užila každý, i když to na výsledcích nebylo znát. Jsem ráda, že to klaplo dnes," popisovala svůj nově nabytý ryze pozitivní přístup.

Právě ten pokládá za hlavní důvod, proč konečně prolomila dlouhou dobu plnou nezdarů. "Je to asi tou celkovou spokojeností. Nemám teď biatlonu co vytknout," smála se.

Potěšila ji už štafeta minulý týden v Hochfilzenu. Poprvé v kariéře, na devátý pokus se v ní dokázala vyhnout trestnému kolu. Teď jen doufá, že zlepšení formy bude mít delší trvání. "Věřím, že se to zvedá a že se to chvíli udrží. Snad to nebyl jen nějaký výkřik do tmy."

Na trať vyběhla až v závěru startovního pole, z čehož profitovala. "Na konci se trať zrychlovala. Jasně, je to závod, ale vůči těm, co startovaly na začátku to bylo trochu nefér," prohlásila kolegiálně.

I tak to zažila na lyžích očistec, stejně jako všechny aktérky pátečního sprintu. "Dala jsem do toho maximum, hrozně se to bořilo. Jsem zvědavá, co to udělá do zítřka, protože v tomhle lyžovat je strašně složité."

Neskutečně hlučné novoměstské publikum ji nezaskočilo. Zatímco řadu ostatních českých reprezentantů v prvních dnech atmosféra semlela, Charvátová nic podobného nezaznamenala.

"Jsem v biatlonu nějaký rok a už jsem si asi stihla zvyknout. Věděla jsem do čeho jdu, věděla jsem, co očekávat. Hrozný hluk jsem slyšela už na startu, tak mi bylo všechno jasné. Rozhodně mě to dnes neznervóznilo. Spíš jsem byla ráda, že mi fandili," vysvětlovala.

K bezstarostnému přístupu, který nakonec přinesl kýžený výsledek, pomohl i norský kouč Gjelland. Biatlonistkám před závodem vysvětloval, že si mají neskutečné biatlonové prostředí užít. "Říkal, že ti lidé přijeli kvůli nám. Český fanoušek je někdy negativní, ale trenér se nás snažil naladit na tu pozitivní vlnu. Vysvětlil nám, že ti lidé nám fandí, jsou tady s námi, tak ať se u toho hlavně dobře bavíme. Držela jsem se jeho slov."

Rodačka z Hradce Králové by ráda návrat na bodované pozice potvrdila už v sobotu ve stíhacím závodě.

"Musím se na to pořádně vyspat, protože vůbec netuším, kolik sil jsem si na to ušetřila. Ale dám do toho maximum a uvidíme," uzavřela druhá nejlepší česká biatlonistka v pátečním klání.