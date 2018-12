Fourcade se nechal uštvat, v depresi vzdává boj o glóbus. Nezvládl to, viděl Krčmář

před 1 hodinou

V Pokljuce zklamal, v Hochfilzenu přišlo probuzení. Nové Město na Moravě, místo, kde před dvěma lety zažil nezapomenutelnou euforii, ale vrátilo Martina Fourcada zpět do kolen.

Byl to smutný pohled. Biatlonový velikán cílovou rovinku nezabalil, výraz v jeho tváři ale hovořil za všechno. Martin Fourcade musel uvnitř své megalomanské sportovní mysli kousat další těžkou porážku.

Ohlušující aplaus zaplněných tribun ho tentokrát ani trochu netěšil.

Zatímco před dvěma lety fanouškům v Novém Městě na Moravě rozdával své tři zlaté kovy a dojatě tvrdil "jsem jedním z vás", letos jen se skloněnou hlavou prošel cílovým prostorem a smutně nastoupil ke kolečku tradičních mediálních povinností.

O pár metrů dál o něm s českými novináři zrovna mluvil Michal Krčmář. V posledním kole se domácí opora na trati potkala s norským rychlíkem a suverénem letošní sezony Johannesem Bö. Oba jeli poslední kolo. Chytil se jich i Fourcade, který měl ale druhou střeleckou položku ještě před sebou.

A nechal se unést.

"Semlelo ho to, že jel s námi. To tempo bylo opravdu vražedné. Johannes jel do finiše, ale Martin potřeboval ještě na stojku přijet ve stavu schopném střelby. Jenže to přepálil," popisoval český biatlonista. Fourcade na stojce skutečně selhal. Tři chyby znamenaly konec nadějí na dobrý výsledek.

"Martin to nezvládl," vyjádřil krutou pravdu Krčmář.

Třicetiletá ikona světového sportu se za nic neschovávala a v depresivním rozhovoru pro francouzská média de facto potvrdila Krčmářova slova. "Rozhodl jsem se špatně. Dal jsem v tu chvíli přednost rychlosti před kvalitou," přiznal Fourcade svou klíčovou chybu před druhou střeleckou položkou. Sprint nakonec dokončil na 43. místě.

Své fanoušky pak šokoval kontroverzním rozhodnutím. Stejně jako v Pokljuce prý nenastoupí do stíhacího závodu. Umožní tak svému norskému rivalovi další úprk v celkovém hodnocení seriálu.

Po dlouhých osmi letech tak s největší pravděpodobností pozvedne velký křišťálový glóbus někdo jiný, než fenomenální Francouz. A podle suverenity, kterou v letošní sezoně Johannes Bö předvádí, to vypadá, že se cenná biatlonová trofej dlouhou oklikou vrátí do rodiny.

Posledním mužem, který vyhrál Světový pohár před sedmiletou nadvládou Fourcada, byl totiž v roce 2011 Johannesův starší bratr Tarjei Bö.

Sám Fourcade už naznačuje, že boj o osmé celkové prvenství v řadě vzdává.

"Byl to můj hlavní cíl, ale ten je teď ztracený. Už nebudu schopný něco takového dokázat," prohlásil rezignovaně. Soustředit se chce na březnové mistrovství světa ve švédském Östersundu.

Tam by mohl rozšířit svou neuvěřitelnou bilanci jedenácti zlatých, deseti stříbrných a čtyř bronzových medailí ze světových šampionátů.

Ještě předtím by si ale rád napravil reputaci před českými fanoušky, kteří ho tolik zbožňují. "Postrádám tady psychickou svěžest, fyzicky jsem na tom dobře. Potřebuji ji získat zpět, pak budu opět pozitivní," řekl.

Místo sobotního trápení v očekávaném dešti a větru, a nahánění několika pro něj nyní již bezvýznamných bodů, se chce slovutný Martin Fourcade připravit na nedělní závod s hromadným startem.

A tam předvést, že jeho krize není něčím, na co by si soupeři měli zvykat.