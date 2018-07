Biatlon v Koukalové ztrácí milou tvář, říká Dahlmeierová. Sama nakonec chuť pokračovat našla

před 10 hodinami

Německá biatlonová hvězda Laura Dahlmeirová lituje, že ani v další sezoně neobnoví atraktivní rivalitu s Gabrielou Koukalovou.

Praha - Soupeření, které zvedalo biatlonové fanoušky ze sedadel, je podle všeho u konce. Návrat Gabriely Koukalové k profesionálnímu sportu je v nedohlednu, což považuje Laura Dahlmeierová za špatnou zprávu.

"S Gabi jsem toho hodně zažila a odzávodila. Biatlon v ní ztratil milou tvář, velmi sympatickou závodnici," vyjádřila se německá šampionka nedávno v rozhovoru pro web Merkur.de.

Potvrdila tak, že k české soupeřce chovala a stále chová velký respekt. Proto jí Koukalová bude chybět ještě o něco víc než rovněž končící Běloruska Darja Domračevová.

"Mám s Gabi silnější vztah. Darja měla v době, kdy se mi nejvíc dařilo, mateřskou dovolenou. Obě jsou ale velkými závodnicemi, pro biatlon je velká škoda, že končí. Ale takový je sportovní život," poznamenala Dahlmeierová smířeně.

Přitom nechybělo mnoho a v biatlonovém pelotonu pro nadcházející sezonu mohla chybět i čtyřiadvacetiletá německá superstar. Dahlmeierová přiznala problémy s hledáním nové motivace.

Postupně totiž splnila všechny cíle, které si v mladém věku vytyčila. "Chtěla jsem se nejdřív dostat do áčka, pak závodit ve Světovém poháru, potom vyhrát mistrovství světa. Další logické přání byla zlatá medaile z olympiády," vysvětlila rodačka z Garmisch-Partenkirchenu.

Všech kroků postupně dosáhla, a tak přišlo logické zamyšlení nad budoucností.

"Byla jsem v bodě, kdy bylo třeba si ujasnit, jestli ještě mám nějakou motivaci. Hodně jsem přemýšlela o své budoucnosti," prohlásila biatlonistka.

Nestihla úvod přípravy německé reprezentace, která tradičně začínala na začátku května. Raději odjela do gruzínských hor, kde se věnovala milovanému alpinismu. A pokračovala v přemýšlení.

"Přišla jsem na tři věci, které jsou pro mě důležité. Abych byla stále ochotná vymačkávat ze sebe každý den maximum, aby mi biatlon dělal radost a abych byla zdravá. Zjistila jsem, že všechny tři podmínky jsou splněny," vysvětlila, proč se nakonec rozhodla pokračovat.

Do přípravy se vrhla až o měsíc později, na začátku června. "Chuť do tréninku se vrátila a momentálně jsem motivovaná nadstandardně. Jen to chtělo podívat se na věc s odstupem. Je to normální, když jste neustále součástí toho cirkusu," dodala.

Dahlmeierová si uvědomuje, jak vysoko sama sobě nastavila laťku. Ráda by se ale udržela na vrcholu tak dlouho, jak to půjde. Gabriela Koukalová už jí v tom jako soupeřka na trati a na střelnici bránit nebude. Alespoň ne v příští sezoně.