Kluk z Prahy změkčilý protekcí? Kdepak, výjimečný člověk, chválí Kinského trenér

V 18 letech ho Slavia poslala do druholigového Vyškova, aby se otrkal. Antonín Kinský na Moravě rychle zašlapal fámy, které ho vzhledem k otci s reprezentační minulostí provázely, a šplhal k výšinám. Dnes by se měl poprvé postavit do branky fotbalistů Tottenhamu v semifinále anglického Ligového poháru proti Liverpoolu.

Ve Vyškově s Kinským pracoval trenér brankářů Rostislav Horáček a brzy rozpoznal, že tak kvalitního brankáře v dospívajícím věku ještě neviděl.

O tři roky později si Kinského pořídil Tottenham, sešívaným za něj vysázel zhruba půl miliardy korun a měl by ho nasadit do branky ve večerním pohárovém šlágru proti ligovému lídrovi Liverpoolu.

"Hned jsem si zjišťoval, na které stanici to dávají. Budu šestkrát víc nervózní než Tonda. Navenek se budu snažit zůstat pozitivní, ale pod stolem budu kopat nohama, kdykoliv na něj něco poletí," usmívá se Horáček.

Při nástupu Kinského do velkého fotbalu hrál ve Vyškově důležitou roli a dodnes zůstává s novou posilou Spurs v kontaktu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz promluvil o přestupu i povaze mladého gólmana.

Tottenham Hotspur bere Kinského aktuálně nejspíš na post prvního brankáře. Vyrazila vám ta zpráva dech?

Je to obrovský přestup, mám obrovskou radost, ale až tak mě to nepřekvapilo. Byl jsem s Tondou v kontaktu, věděl jsem, že se něco děje a která mužstva o něj usilují. Ale překvapil mě samotný Tottenham. Pár dní předtím jsem měl zprávy, že je to jiná top liga. Až potom, když Tonda odlítal do Londýna, napsal mi tohle. V Anglii je nejlepší soutěž světa, to muselo vyrazit dech všem.

Zmíněná předešlá nabídka měla být z Itálie, že ano?

Ano, bylo to mužstvo z top trojky v Itálii, ale Anglie je vnímaná ještě jinak a prestižněji. Navíc se zázemím, jaké má Tottenham, to je neskutečné.

Přitom Kinský začal ve Slavii chytat až v posledním půlroce, na kontě má v jejím dresu 19 ligových startů. Udivuje vás ta rychlost?

Řeknu na to, že výjimeční lidé zkrátka dělají výjimečné věci. Když s Tondou pracujete a vidíte, jak je dobrý, až tak vás to nezaskočí. I ostatní zbystřili, zaregistrovalo to více klubů. Tottenham má samozřejmě propracovaný skauting, navíc teď se octl v horší situaci se svými brankáři, takže nebylo na co čekat.

Kinský vypadá na svůj věk velmi vyzrále, vy jeho povahu dobře znáte. Ani takhle velký přestup by s ním neměl zamávat?

Určitě ne. Zůstane stejný, se svou pokorou. Neudělá žádný kopanec, nenechá se strhnout nějakým negativním vlivem. Jede si svou cestu, nechá si poradit. Překážky teprve přijdou, je to mladý kluk. Po sportovní stránce to bude mít různou tendenci, musí si projít tím, že se daří nebo nedaří. A vezměme si, že Slavia a Tottenham je sice rozdíl, ale i Slavia v současnosti patří do dobré evropské úrovně. Tonda už se ukázal i v Evropě.

Jak zvládá velké zápasy, to ukázal třeba v říjnu při vítězném derby proti Spartě.

Přesně tak, na derby šel po několika kolech ve Slavii, všichni se třepali, jak to zvládne psychicky. Já jsem říkal, že se na takové mega zápasy naopak těší. Zvládl to s přehledem, ani teď nemám obavu.

Skauti Tottenhamu ho sledovali prý už u vás ve Vyškově. Berete to jako ocenění pro klub?

To jsem byl trochu překvapen. (úsměv) Je to ocenění, určitě. Šli jsme tehdy do druhé ligy s tím, že ji zkusíme zachránit, a dvakrát jsme se dostali do baráže o postup. Navíc jsme poslali do ligy hráče, o které je zájem v zahraničí. Ať je to Sampson Dweh, nebo Alexis Alégué. Další kluky tady máme. Asi ta práce není špatná, od trenérů i od managementu klubu. Vyškov si udělal skvělé jméno a s Tondou to byla vzájemná symbióza, pomohli jsme si navzájem.

Jaké byly Kinského začátky ve Vyškově, když mu bylo 18 let?

Mně v těch začátcích pomohl kamarád a bývalý brankář Petr Kostelník, který Tondu znal. Já ho tolik nasledovaného neměl. O Tondovi šly fámy, že je z Prahy, změkčilý, že za něho věci vyřizuje taťka. Bylo to přitom úplně obráceně. S Tondou starším jsme si sedli, řekli jsme si něco mezi čtyřma očima. On byl rád, že mladého hodí ve Vyškově do vody, ať plave.

Zocelil se?

Rozhodně, pomohlo mu to fotbalově i lidsky. Tehdy neměl maturitu, dodělával školu. Měl před sebou základní výzvy mladého kluka a porval se s tím. Nebylo to vždy lehké, pomohli jsme si všichni a po půlroce ve Vyškově byl jako vyměněný. Byl sebevědomý, stal se ten přerod kluka na dospělého.

Počáteční chyby si vyčítal, občas tam byly i slzy, že?

Tonda je maximalista. Věděl, že se něco dalo lépe vyřešit. Na sebe tím kladl větší nároky a bylo důležité, aby v něm negativa nezůstávala. Já jsem se to snažil z něho sundat, aby byl nachystaný dál, že mu věříme. Důvěra v něho byla veliká, já jsem se nikdy nesetkal s tak kvalitním brankářem v tak mladém věku. Věděl jsem, že nemá cenu ho shazovat za nesmysly.

Sebevědomí postupně narůstalo až do té fáze, že i ve Slavii si "dupnul", že chce být jednička. Mohl to někdo brát jako nafoukanost?

Některým lidem se to třeba nelíbilo, ale on všechny přesvědčil. Tohle sebevědomí musíte podpořit výkony. Tonda to dokázal v Pardubicích i ve Slavii, přišel tam jako mladý s tím, že někomu sebral místo. Pohled zase mohl být takový, že to má nějak vylobbované, ale po chvilce lidé zjistili, že je to jinak.

A dnes by měl chytat před více než 60 tisíci diváky na stadionu Tottenhamu. V říjnu před derby jste tvrdil, že nervózní není, že se na to těší jako malý kluk na zmrzlinu. Teď to bude stejné?

Za mě určitě. Jsem přesvědčený, že si Tonda načítá hráče soupeře, v tomto ohledu bude mít maximální servis. Bude nachystaný psychicky i po taktické stránce výborně. Věřím, že to zvládne. Výjimeční lidé dělají výjimečné výsledky. A na druhou stranu Tottenham v tom zápase nemá co ztratit.

Tottenham dělí v Ligovém poháru tři zápasy od trofeje, kterou naposled získal před 17 lety. Tehdy byl u toho jiný český brankář Radek Černý.

To je další pozitivum, Radek Černý určitě Tondovi také nějaké rady předal. Stejně jako Petr Čech. Budeme mít dalšího brankářského zástupce v Anglii, moc se na to těším!