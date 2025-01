Hrklo ve mně, je to čest, řekl Kinský. Tottenham musel počkat na "zelenou od táty"

Fotbalový brankář Antonín Kinský si přestupem ze Slavie Praha do Tottenhamu splnil sen. Jak jednadvacetiletý gólman uvedl v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje, od začátku kariéry směřoval k takovému momentu. Po rychlém jednání by za svůj nový klub mohl nastoupit už ve středu proti Liverpoolu.

Je nadšený, s aktuálně dvanáctým týmem Premier League podepsal smlouvu do roku 2031. "Zní mi to krásně, je to splněný sen. Odmala jsem si stanovoval cíle, které mě k tomuto momentu dovedou, teď se to povedlo. Je mi jednadvacet. Jsem nadšený a vděčný, že šanci mám a že se vše tak sešlo," vzkázal Kinský přímo z Londýna.

Šanci by mohl dostat brzy. Brankářská jednička Guglielmo Vicario je kvůli zranění mimo hru, jeho náhradníkům se nedařilo. Proto si "Kohouti" urychleně pořídili člena české reprezentace. Ve středu čeká Tottenham semifinále Ligového poháru proti rozjetému Liverpoolu, o víkendu duel s Tamworthem v FA Cupu a další středu pak v lize severolondýnské derby na hřišti Arsenalu.

"Ještě jsem si nevybalil ani tašku, ale každý nejbližší možný zápas mám maximálně v hlavě. Připravím se, abych byl ready. Kdyby se trenér rozhodl pro mě, budu překvapený. Žádnou pauzu jsem ale neměl, tři týdny v kuse jsem makal s (kondičním trenérem) Lukášem Stránským, cítím se skvěle. Brankářský pocit se nedá ztratit, v hlavě jsem klidný a připravený navázat tam, kde jsem skončil," ujistil pražský rodák.

Bude chytat za jeden z nejslavnějších anglických klubů. "Když jsem se o zájmu Tottenhamu dozvěděl, úplně ve mně hrklo. Jde o top evropský klub, pamatuji si, jak jsem hltal jeho zápasy v Lize mistrů. Navíc se mi líbil styl Huga Llorise, který ve Spurs spoustu let chytal. Je to pro mě velká čest. Vážím si toho, jsem pyšný."

Do Anglie zamířil s patřičnou sebedůvěrou. "Je důležité být svůj, zůstat sebevědomý. Kvůli něčemu si mě v Tottenhamu vybrali a věřím, že správná cesta je soustředit se hlavně sám na sebe," řekl gólman, který si stejně jako ve Slavii vybral dres s číslem 31.

Zásadní roli při synově rozhodnutí znovu sehrál jeho otec Antonín Kinský starší, bývalý reprezentační gólman. "Jakýkoliv krok ve fotbale s ním konzultuji. Mám svůj názor, silný názor, ale sám vím, že on toho prošel daleko více než já, má více zkušeností a věřím mu," poukázal syn.

"Celý život se řídím tím, co mi říkal, díky tomu jsem v tomto momentu. Tátovi extrémně důvěřuji, je pro mě vzorem. Ví, co pro mě znamená, a já mu moc děkuju. Bral jsem Tottenham od začátku jako obrovskou šanci, ale čekal jsem, až mi dá táta zelenou. Sezení s (šéfem a spolumajitelem Tottenhamu) Danielem Levym ho přesvědčila a pak nebylo o čem," popsal Kinský mladší.