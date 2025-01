"Cítím motivaci ukázat, co umím." Slavia má Kušeje, Boleslav dostane desítky milionů

Český fotbalový reprezentant Vasil Kušej přestoupil z Mladé Boleslavi do pražské Slavie. Čtyřiadvacetiletý křídelník podepsal s lídrem prvoligové tabulky smlouvu do prosince 2028. Oba kluby o transferu informovaly na svých internetových stránkách.

Slavia se o Kušeje zajímala už v minulosti, ofenzivní univerzál ale tehdy ještě zůstal v Mladé Boleslavi a do Edenu zamířil až nyní.

Přestupovou částku kluby nezveřejnily, podle spekulací by Pražané měli za hráče zaplatit okolo 60 milionů korun.

"Mám velkou radost, jsem šťastný. Přestupuji do největšího klubu v Česku. Cítím velkou motivaci ukázat, co umím, a pomoci týmu vyhrávat ve všech soutěžích. Těším se, až se s kluky na tréninku i na hřišti poměřím, a zjistím, jak na tom jsem," prohlásil Kušej.

"Vasil dlouhodobě potvrzuje nadstandardní kvalitu nejen v české lize, ale také v reprezentaci a v této sezoně i na evropské scéně. Vypracoval se v oporu a lídra Mladé Boleslavi, je to rychlý a produktivní hráč, exekutor standardních situací. Věříme, že má všechny předpoklady pro to, aby udělal další kariérní krok a zařadil se mezi důležité hráče Slavie," uvedl sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek.

Kušej si vyzkouší teprve druhé prvoligové angažmá. Bývalý hráč Drážďan, Wackeru Innsbruck a Ústí nad Labem přišel do Mladé Boleslavi před necelými dvěma lety z Prostějova a okamžitě se zařadil mezi opory. Za dosavadních 68 prvoligových startů si připsal 13 branek. Na kontě má dva zápasy za reprezentační "áčko".

V této sezoně Kušej v lize zatím zaznamenal tři góly a osm asistencí a je třetím nejproduktivnějším hráčem soutěže. S Mladou Boleslaví se mu dařilo i v Konferenční lize, v níž v součtu s kvalifikací ve 12 zápasech vstřelil čtyři góly a přidal tři přihrávky. Trefil se i v závěrečném kole ligové fáze v Molde, kde jeho tým přišel brankou v nastavení o postup do vyřazovací fáze. Po utkání uvedl, že v případě zimního přestupu upřednostňuje zahraniční angažmá, nakonec se ale dohodl se Slavií.

Kušej už dnes s Pražany odcestuje na soustředění do Španělska. Ligový debut v novém klubu si může odbýt na začátku února v prvním jarním kole symbolicky proti Mladé Boleslavi.

"Minicílem je rychlá adaptace, nasání atmosféry a stylu Slavie, abych přesně věděl, co mě čeká. Vím, že je v plánu hodně běhání, fyzické přípravy, jsem na to připravený. Bude to skok, kdo se ale bojí, nesmí do lesa," uvedl Kušej.

"Dobře znám Tomáše Chorého nebo Jana Bořila, moc se na všechny těším. Věřím, že mi budou nápomocní a rychle se v kabině adaptuji. Trasa Boleslav - Slavia funguje super, doufám, že to bude platit i v mém případě. Konkurence ve Slavii je extrémně velká, o místo v týmu se porvu ze všech sil," doplnil.

Kušej je po nigerijském záložníkovi Davidu Mosesovi druhou oficiálně potvrzenou zimní posilou Slavie. Pražané by také měli získat zpět z Ostravy brankáře Jakuba Markoviče, na kterého mají předkupní právo. Gólmanská jednička Antonín Kinský přestoupil do Tottenhamu.