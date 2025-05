Nejen Oscarův gól. Na Letné "plaval" Plavecký, trefa z autu či skrývající se sudí

Tři zubní kliniky v Karlovarském kraji by měly přijmout 2100 nových pacientů

Karlovarský kraj podpoří ordinace zubních lékařů v Aši, Mariánských Lázních a Karlových Varech třemi miliony korun. Tři zubní kliniky by měly do dvou let nabídnout místa pro 2100 nových pacientů,…

Přečíst zprávu