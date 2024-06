Alcaraz v pětisetové bitvě porazil Sinnera, finále čeká i na Siniakovou

Španělský tenista Carlos Alcaraz v semifinále Roland Garros porazil 2:6, 6:3, 3:6, 6:4 a 6:3 Itala Jannika Sinnera a zahraje si o třetí grandslamový titul. Jeho soupeřem v nedělním finále bude buď Alexander Zverev z Německa. Ve čtyřhře si o titul zahraje Kateřina Siniaková.

Carlos Alcaraz slaví postup do finále French Open. | Foto: Reuters

Alcaraz, který na výhru nad budoucí světovou jedničkou potřeboval přes čtyři hodiny, se na pařížské antuce představí ve finále poprvé. Bývalý první hráč žebříčku už má na kontě grandslamové tituly z US Open v roce 2022 a loňského Wimbledonu.

Alcaraz přitom nevstoupil do zápasu dobře a po ztrátě prvního setu prohrával ve druhém 0:2. Dokázal však skóre otočit. I když se poté dvaadvacetiletý Sinner ještě ujal vedení 2:1 na sety, třetí hráč světa dostal zápas pod kontrolu.

"Musíte se naučit mít radost i z toho, když při zápase trpíte. To je klíč. Zejména na antuce a tady na Roland Garros. Hrají se dlouhé výměny, čtyřhodinové zápasy na pět setů. Musíte bojovat i trpět," uvedl v televizním rozhovoru Alcaraz.

Čtvrtou sadu pro sebe Alcaraz získal díky jedinému brejku za stavu 5:4. Rozhodující pátá sada už byla jasnou záležitostí jednadvacetiletého Španěla. Sinner sice v závěru odvrátil dva mečboly, ale na třetí už úřadující vítěz Australian Open nestačil.

Alcaraz porazil Itala letos i podruhé a celkovou vzájemnou bilanci vylepšil na 5:4. "Ve své krátké kariéře jsem hrál nejtěžší zápasy asi právě proti Jannikovi. Tenhle a na US Open v roce 2022. Jannik je skvělý hráč a já doufám, že si s ním ještě spoustu podobných zápasů zahraju," řekl španělský tenista.

Siniaková bude hrát o třetí pařížský titul

Česká tenistka Kateřina Siniaková si na Roland Garros zahraje o třetí titul ve čtyřhře. V semifinále s Američankou Cori Gauffovou porazily 5:7, 6:4 a 6:2 americkou dvojici Desirae Krawczyková, Caroline Dolehideová.

"Mám velkou radost. Jsem ráda, že jsme to zvládly. Byl to těžký zápas. Jsem nadšená a těším se na finále," řekla Siniaková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Ve finále Siniaková s Gauffovou nastoupí proti Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, která může v Paříži získat double. V sobotu se představí ve finále dvouhry proti světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska.

"Jsou ve finále, takže to bude těžký zápas. Nic nedávají zadarmo. Budou tam hodně dlouhé výměny a hodně lobů. Ať už je ve finále kdokoliv, tak musel předvést dobré výkony. Zkusíme se co nejlépe připravit, aby to dopadlo dobře," uvedla Siniaková.

Česko-americká dvojice vstoupila do zápasu dobře a v prvním setu se ujala vedení 5:2. Jenže Krawczyková s Dolehideovou skóre otočily. Pak už zápas opět patřil Siniakové s Gauffovou, která ve čtvrtečním semifinále dvouhry nestačila na Šwiatekovou.

"Škoda prvního setu, samy jsme si to nechaly proklouznout mezi prsty. Vrátily jsme se ale super do zápasu. Myslím, že jsme byly lepší tým, ale soupeřky hrály dobře, nedávaly nám nic zadarmo. Jsem ráda, že se nám to podařilo takhle potvrdit," řekla česká tenistka.

Siniaková na pařížské antuce v deblu triumfovala už v letech 2017 a 2021. Celkem má osmadvacetiletá česká hráčka na kontě sedm grandslamových titulů ve čtyřhře, všechny získala s Barborou Krejčíkovou.

Gauffová bude usilovat o první grandslamový titul ve čtyřhře. Dvacetiletá Američanka se může pochlubit singlovým triumfem z loňského US Open a finálovou účastí z Roland Garros v roce 2022.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - semifinále: Alcaraz (3-Šp.) - Sinner (2-It.) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Zverev (4-Něm.) - Ruud (7-Nor.) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Čtyřhra - semifinále: Arévalo, Pavič (9-Salv./Chorv.) - Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) 3:6, 6:4, 7:5.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále: Erraniová, Paoliniová (11-It.) - Kosťuková, Ruseová (It./Rum.) 1:6, 6:4, 6:1, Siniaková, Gauffová (5-ČR/USA) - Dolehideová, Krawczyková (8-USA) 5:7, 6:4, 6:2.