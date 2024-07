Jonas neměl koule, pálil nováček. A dostal za uši. Tour žije napětím mezi favority

Tour de France se přelila do své druhé poloviny a fanoušky baví vyrovnaný souboj trojice největších favoritů. Nejen cyklistický, ale i ten slovní. Střetávají se styly vítězů posledních čtyř ročníků, Jonase Vingegaarda a Tadeje Pogačara, k nimž se přidal nováček Remco Evenepoel.

Právě sebevědomý Belgičan, už ve 24 letech majitel úchvatné bilance 56 vítězství v profesionálním pelotonu, hodil rozbušku po nedělní etapě se šotolinovými úseky. Postěžoval si na defenzivní projev Vingegaarda.

"Někdy potřebujete mít na závodění koule, bohužel Jonas je neměl," řekl Evenepoel k situaci, kdy se právě s Vingegaardem a Pogačarem ocitli v úniku, ale obhájce triumfu z let 2022 a 2023 odmítal spolupracovat.

"Mohli jsme se v celkovém pořadí odtrhnout od ostatních a rozhodnout o první trojce Tour už na konci prvního týdne," hořekoval Belgičan.

S Pogačarem se střídali, Vingegaard se jen vezl. A tak z akce sešlo.

Dánovi se útočit nehodilo, neboť neměl k ruce nikoho ze svého týmu, po defektu jel na půjčeném kole od kolegy Jana Tratnika. Navíc se nejsilněji cítí úplně jinde, při táhlých stoupáních v horách. K tomu přičtěte ještě fakt, že více než tři měsíce nezávodil kvůli zranění.

"Soustředili jsme se s týmem v etapě hlavně na to, abychom neztratili. Pokud by mi ti dva ujeli, mohl bych prohrát Tour. Nebylo to o tom, že bych neměl koule. Prostě jsem jel chytře," reagoval Vingegaard.

Jeho hlavní rival Pogačar četl tento tah jasně. "Myslím, že se mě Vingegaard bojí," prohlásil před novináři Slovinec.

O tři dny později ve vrchařské etapě přes Centrální masiv odpověděl Dán nejlepším způsobem. Zareagoval na útok Pogačara, bez pomoci ostatních se dokázal dotáhnout a v závěru byl na tom lépe.

Sice Slovince v celkovém pořadí příliš nestáhl, ale už jen to, že ho ve spurtu porazil, muselo dodat Vingegaardovi spoustu psychické síly. Podobné souboje totiž v minulých letech vyhrával Pogačar.

"Je to pro mě velká a emotivní chvíle. Vracím se po zranění a znamená to pro mě opravdu hodně. Že jsem přesprintoval Tadeje, to mě samotného překvapilo. Před třemi měsíci bych tomu vůbec nevěřil," vyprávěl jindy chladný Dán nezvykle emotivně.

Po dubnovém pádu v závodě Kolem Baskicka zněl výčet jeho zranění hrozivě. Zlomená klíční kost a žebra, pohmoždění plic, pneumotorax. Přesto na Tour startuje a bojuje o třetí vítězství za sebou.

A jak si v 11. etapě vedl Evenepoel? Dojel třetí, necelou půlminutku za fenomenálním duem. Na sociálních sítích potom dostal za své nedělní tvrzení o chybějících koulích Vingegaarda dostatečně za uši.

Tahle hláška bude Belgičana provázet rozhodně do konce Tour a možná i dál.

To Pogačar po strhující středeční etapě uznal: "Jonas má životní formu. Překvapil mě. Byl opravdu silný."

Vingegaard zase ve svém rozhovoru opáčil: "Nemůžu být v nejlepší formě, když mám za sebou jen měsíc a půl tréninku."

Závodní i slovní rivalita obou cyklistů musí fanoušky bavit. Na druhou stranu vše se odehrává ve sportovních intencích, ostatně hned pár metrů za cílem 11. etapy Pogačar tiskl soupeři ruku a srdečně gratuloval. Bezprostředně po dojetí se přidal i Evenepoel.

Čtvrteční rovinatá etapa s pořadím první trojky nezamíchala, ale kvůli pádu výrazně ztratil čtvrtý Slovinec Primož Roglič, který ze závodu posléze odstoupil.

Takže elitní trojice se přeci jenom odtrhla. I přesto, že v neděli Vingegaard na šotolině nechtěl závodit.

Vede Pogačar, druhý Evenepoel ztrácí minutu a šest sekund, Vingegaard zůstává o dalších osm sekund zpátky. Čtvrtý Portugalec Joao Almeida, týmový kolega Pogačara z UAE, počítá manko 4:20.

Před vjezdem do Pyrenejí slibuje vyrovnané pořadí skvělou zábavu.

V pátek se peloton přesune v rovinaté etapě do Pau, kde by mohl další hrdina letošního ročníku, eritrejský rychlík Biniam Girmay, usilovat už o svou čtvrtou výhru. O víkendu jsou na programu náročné horské zkoušky.