Jen 64 vyvolených. Jsem jedním z nich, prožívám svůj sen, těší Dobeše

Jakub Dobeš znovu oslnil hokejovou NHL. Český brankář se v dresu Montrealu blýskl na ledě Nashvillu skvělými zákroky, zastavil 36 střel a po výhře 2:1 byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Třiadvacetiletý rodák z Ostravy vychytal 28. prosince při svém debutu v elitní soutěži čisté konto proti Floridě.

Od té doby plní v Canadiens roli dvojky, dosud si zachytal v patnácti střetnutích. "Jsem rád za každý den, co tu jsem," přiznal Dobeš.

"Místo je pro 64 gólmanů, jsem jedním z nich. Prožívám svůj sen. Nevím, kolik lidí by bylo rádo na mém místě. Snažím se využít každou šanci, abychom vyhráli," doplnil český gólman.

Ve svých prvních pěti startech bral pokaždé vítězství, pak se však z triumfu radoval jen dvakrát. V Nashvillu se dočkal své první výhry od 1. března.

Domácí přitom jeho celek přestříleli jednoznačně 37:17. "Hodně jsme teď cestovali. Možná byli někteří kluci trochu unavení," dumal Dobeš.

Montreal se představil o den dříve doma proti Philadelphii, kterou porazil 3:2. Výhru si připsal i v Nashvillu. "Soupeř vypadal čerstvější, proto nás trochu zatlačil," vysvětloval omaskovaný muž s číslem 75 na dresu.

"Ale ustáli jsme to a vyhráli, takže máme radost," pochvaloval si Dobeš. Vyznamenal se třeba při ráně hvězdného Stevena Stamkose, šanci Michaela McCarrona, ráně Filipa Forsberga či několika závarech včetně toho při závěrečné power-play soupeře.

Inkasoval pouze v 5. minutě z hokejky Stamkose, který se prosadil zblízka střelou mezi betony. Náskok Nashvillu ještě v úvodní třetině zvýšil McCarron z dorážky, ale rozhodčí gól po trenérské výzvě odvolali kvůli nedovolenému bránění právě Dobešovi.

Montreal otočil v úvodu druhé třetiny, kdy skórovali Cole Caufileld a Patrik Laine.

Montreal si pátou výhrou v řadě upevnil pozici v postupové osmičce do play off. Má náskok šesti bodů na deváté New York Rangers i desátý Detroit.

Canadiens zbývá odehrát pět zápasů, jeho nejbližší dva pronásledovatelé mají ještě jedno utkání k dobru.