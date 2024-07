Polibek za 52 tisíc korun. Cyklista Bernard dostal na Tour zvláštní pokutu

Polibek s manželkou na Tour de France přijde francouzského cyklistu Juliena Bernarda na 2000 švýcarských franků (asi 52 tisíc korun).

Mezinárodní cyklistická unie jezdce stáje Lidl-Trek potrestala pokutou za to, že se s manželkou, synem a přáteli krátce zastavil a pozdravil během páteční časovky jednotlivců. Podle vyjádření UCI se svou oslavou "dopustil nevhodného chování a poškodil image sportu".

Rodina a kamarádi čekali na Bernarda ve stoupání u trati sedmé etapy Tour, která vedla jen kousek od jeho domu. "Hrozně jsem se na dnešní den těšil, věděl jsem, že tam manželka a kamarádi budou. Místo abych jel konzervativně, začal jsem časovku rychleji, abych si pak mohl v tom stoupání vychutnat s rodinou a přáteli každou sekundu. Byla to chvilka jako ze snu," citoval jezdce server cyclingnews.com.

Po průjezdu špalírem přátel a fanoušků Bernard, jenž na Tour není jezdcem pro boj o celkové pořadí, dokončil časovku na 61. místě s odstupem 3:11 minuty za vítězným Remcem Evenepoelem. "Nakonec jsem viděl, že jsem zase tak moc neztratil. Takže to bylo OK. Pro mne perfektní den," zhodnotil výsledek a dodal, že by si stejný zážitek s chutí znovu zopakoval.

"Omlouvám se UCI za poškození image sportu, ale klidně zaplatím 2000 CHF každý den, abych mohl tenhle okamžik znovu prožít," napsal dvaatřicetiletý Bernard na sociální síti X.