Bičík: Sparta? Nasazení výborné, fotbal hrát umí. Kvalitu na druhé místo má

"Blíží se nadstavba a pro každý tým je rozhodně vítané, když bude moci proti svým konkurentům nastupovat doma. Stadion dobře zná, trávníkáři mu připraví žádaný povrch - pro technické týmy pokropený vlhký kobereček, pro silovější tvrdší plochu," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Boj o druhé místo a další příčky v čele tabulky bude ještě hodně dramatický. Jako sparťan bych ho přál letenskému klubu a kvalitu, aby na stříbrný stupínek dosáhl, rozhodně má.

To předvedl i v Ostravě. Nasazení výborné, fotbal hrát kluci umí, jen neproměnili šance. Potěšilo mne, že náhradníci po delší době hodně hru oživili.

Ale i další uchazeči o titul vicemistra - o korunovaci Slavie nikdo nepochybuje - prokazují slušnou výkonnost.

Viktoria Plzeň ji potvrdila výhrou na Spartě a nyní porazila Slovácko, Baník se celou dobu drží nahoře a po několika letech budování týmu se už propracoval mezi nejlepší. Je jen dobře, že další tým pronikl mezi trojici, která vládne delší dobu naší soutěži.

Slavia potvrdila domácí suverenitu, porazila i sympatický Hradec Králové. Brankářská jednička Jindra Staněk měl nějaké zdravotní potíže, byl nemocný, do branky šel Jakub Markovič. A hned dostal gól. Nemohl za něj, spoluhráči nezachytili rozehrávku a pak míč propadl Davidovi Zimovi mezi nohama. Markovič vyběhl, hradecký útočník Adam Griger si míč dobře navedl a skóroval k tyči.

Dostat gól po čtyřiceti vteřinách je pro brankáře, a navíc pro zaskakující dvojku, hodně složitá situace. Nic příjemného. Nesáhne si na míč a už ho loví ze sítě. Ale musí to hodit za hlavu, nebabrat se v tom. Navíc Slavia má velkou kvalitu a věřila si, že zápas otočí, což se prokázalo.

Teplický Matouš Trmal byl vyloučený, když rukama mimo pokutové území zasáhl pokus Jana Chramosty o přehození. Někdo si může říci, že to dělat neměl, do konce zápasu byla hodina, případné vedení Jablonce mohli domácí ještě smazat. V deseti a s náhradním brankářem to bylo složité.

Šlo však o podvědomý zákrok. Šel ven, rozhodl se špatně, byl v souboji pozdě. Vracet se nemělo cenu. Věděl, že použité ruce přinesou červenou kartu, ale to je reflex. Chceš zabránit gólu, uděláš to. Sám jsem takto nikdy ven nešel, neznám však ani případ, kdy by někdo ruce stáhl. Vylétnou automaticky.

Slovácko podruhé změnilo trenéra, Ondřej Smetana skončil, vedením týmu byl pověřený asistent Tomáš Palinek. Přitom vedení klubu o Smetanu, když v říjnu odvolávalo Romana Westa, tolik stálo, vykupovalo ho ze slovenského Ružomberku. Nevím, co se v klubu děje, jaké tam jsou vztahy, ale tenhle ročník je pro něj hodně špatný. Byť v Plzni sice hrálo mužstvo sympaticky, ale přišla další porážka.

Delší dobu se mluví o tom, že v Mladé Boleslavi skončí švédský kouč Andreas Brännström. Jestli je to jen spekulace, nebo pravda, nevím, ale není to běžná situace. Vedení by zvěsti mělo jasně utnout, prohlásit: Má smlouvu, tím všechno končí. Na hráče by to ovšem nemělo mít takový zásadní vliv, mají se soustředit na utkání a nerozptylovat se tím. Rozhodit by je to nemělo.

Brankář Aleš Mandous šel v závěru na standardní situaci před branku soupeře, chtěl pomoci vyrovnat. A viděl za pošťuchování žlutou kartu. Něco takového jsem nezažil! Aby brankář byl napomínán vlastně za útočný faul! Ale je zřejmé, že mu šlo o výsledek, nechtěl se smířit s porážkou. Maká, bojuje, chce to zvrátit.

Chci pochválit Duklu za defenzivu, nedostává góly, v šesti zápasech inkasovala jen dvakrát, neprosadila se ani Slavia. V zimě dobře posílila. Trenér Petr Rada prohlásil, že o dva hráče stál už v létě, nepodařilo se je ovšem ještě přivést. Teď se prokazuje, jak se to vyplácí.

Na závěr velká poklona Karviné, která hraje atraktivní fotbal a útočí na elitní šestku. Chybí jí jediný bod.