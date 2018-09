Ztrácí Federer sílu? Nemohl jsem dýchat, to se mi nestávalo, zavdal příčinu k obavám

před 23 minutami

Roger Federer odehrál proti Johnu Millmanovi v osmifinále US Open špatný zápas. A stěžoval si na těžké podmínky.

Praha/New York - Když před týdnem zvládl úspěšně první kolo US Open, v nadsázce pronesl: "Možná, že je čas ukončit kariéru."

Probudil tím krátkodobou paniku, přestože šlo o jasně srozumitelný žert. Roger Federer tou větou pouze vymyslel stoprocentní taktiku k tomu, aby již napořád udržel svou již dvě dekády trvající neporazitelnost v úvodním kole newyorského grandslamu.

O týden později, po nečekané porážce v osmifinále US Open od Australana Johna Millmana ovšem obavy fanoušků nabývají o poznání reálnějších kontur.

Zvlášť po tom, jak již sedmatřicetiletý tenisový hrdina popisoval těžké chvíle, jež během nešťastného utkání zažíval. Síly mu sebrala vysoká teplota a především zhruba 75procentní vlhkost vzduchu.

"Skoro jsem nemohl dýchat. Na dvorci nebyla prakticky žádná cirkulace vzduchu. Nevím, z nějakého důvodu jsem se pral s podmínkami. To se mi nestávalo, je to jeden z mála případů," smutnil dvacetinásobný grandslamový šampion.

Reakce tenisových příznivců na sebe nenechaly dlouho čekat. Končí Federerova éra? Může ještě v budoucnu vyhrát některý z turnajů velké čtyřky? Švýcar sám se do těchto úvah zatím nechtěl zaplétat. A znovu odmítl, že by se zaobíral myšlenkami na konec snové a jedinečné sportovní kariéry.

"Prostě to byla jedna z těch nocí, kdy člověk není ve své kůži," prohlásil. "Bylo to nepohodlné. Prostě jsem se potil víc a víc a víc a víc, jak zápas pokračoval. Ztrácel jsem rychle energii, naopak John se s tím vyrovnal o mnoho lépe," dodal Federer.

Bylo to teprve podruhé během posledních čtrnácti účastí, kdy se na US Open nepodíval do čtvrtfinále. Sám devětadvacetiletý Millman po duelu přiznal určité pocity viny za to, že tenisovému světu překazil očekávanou bitvu Federera s Novakem Djokovičem.

"Roger je můj hrdina. Vzhlížím k němu. Cítím se trochu vinen, protože on zjevně neměl svůj nejlepší den. Vím to," řekl australský tenista. Švýcar nadělal v zápase 77 nevynucených chyb, Millman oproti tomu jen osmadvacet.

Pětinásobného šampiona turnaje v New Yorku poprvé v historii vyřadil hráč mimo elitní padesátku žebříčku. "Když se cítíte takhle, všechny plány a taktika jsou najednou ty tam," řekl Federer. Protihráče ovšem ocenil. "Hrál skvěle. Miluji jeho intenzitu."

Sám tu svou bude zase hledat. Odepisován už byl mockrát. Vždy zabojoval a vrátil se v nejlepší formě. Je však logické, že s přibývajícím věkem to bude pro stále složitější.

Neúprosný čas jednou dožene všechny, dokonce i tenisového poloboha.