Vondroušová - Swiateková 0:2. Loňská finalistka po nepřesvědčivém výkonu končí

První a bohužel poslední představení Markéty Vondroušové na letošním French Open je u konce. Její soupeřka z Polska do něj nastoupila velmi sebevědomě, aktivně a mnody vytasila údery, za které by se nemusely stydět top světové hráčky. Nedá se říci, že by Markéta odehrála špatný zápas, pouze však nestačila na skutečně skvěle hrající Polku. Nejsvětlejší momenty Markéty přišly zkraje druhé sady, kdy si vzala zpět ztracené podání, na povedené výměny však nedokázala nadále navazovat.

Iga Swaiteková se tak raduje z postupu do dalšího kola, ve kterém narazí na vítězku utkání Sie Šu-wej - Barbara Haasová.