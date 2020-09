Macháč vydělal víc, než za celou kariéru. Byl pyšný a děkoval i fandící Kvitové

Tenista Tomáš Macháč svůj první zápas v hlavní soutěži na grandslamu prohrál. Na pařížské antuce ale chvilkami jasně přehrával favorizovaného Američana Taylora Fritze a i za pětisetovou prohru si vysloužil potlesk.

"Jsem na sebe pyšný. Chybělo málo a mohl jsem tady sedět jako vítěz. Škoda," řekl devatenáctiletý Macháč na videokonferenci novinářům. S devětadvacátým hráčem světa Fritzem prohrál po boji za tři hodiny a 39 minut 5:7, 6:7, 6:1, 6:2 a 3:6.

Berounský rodák Macháč zvládl tříkolovou kvalifikaci, díky čemuž poprvé okusil grandslamovou atmosféru. "Beru to pozitivně. Byl to super turnaj," hodnotil.

Za prohru v 1. kole vydělal 1,6 milionu korun, více než dosud za celou kariéru. "Peníze to jsou velké. Stoprocentně to dám do tenisu," řekl 252. hráč světa.

V duelu s Fritzem dal 71 vítězných úderů, celkově vyhrál o dva míče více než soupeř. Především ve třetím a čtvrtém setu byl na kurtu jasně lepší. "Hrál jsem výborně, doposud asi svůj nejlepší tenis. Byl jsem mnohem lepší," mohl se pochválit.

Jenže v rozhodujícím pátém setu nezachytil začátek. "Je škoda, že jsem nezkusil na začátku pátého, co jsem předváděl třetí a čtvrtý set," posteskl si Macháč. Rychle prohrával 0:4 a ztrátu už nestáhl. "Nekazil jsem, ale on si to uhrál a dobře servíroval. Není omylem devětadvacátý na světě. Ale škoda."

Svěřenec Daniela Vacka, dvojnásobného vítěze Roland Garros ve čtyřhře, hrál první pětisetový zápas v kariéře. "Nevěděl jsem pořádně, jak si rozložit síly, ale popasoval jsem se s tím skvěle. Nakonec to bylo jen o kousek," řekl Macháč.

Během kvalifikace i v prvním kole měl i podporu v hledišti. Přišly se na něj podívat a fandit mu elitní české hráčky. U kurtu se objevily dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, loňská finalistka Paříže Markéta Vondroušová a Tereza Martincová.

"Můžu jim poděkovat. Je skvělé, že jako Češi držíme pospolu," dodal tenista.