Evertová exkluzivně o Češkách: Muchovou miluju, Plíškovou jsem osobně podpořila

Dřív bývala velkou rivalkou Martiny Navrátilové, teď z pozice expertky Eurosportu z dálky sleduje mimo jiné české tenistky. Američanka Chris Evertová exkluzivně odpověděla na otázky Aktuálně.cz a před nedělním začátkem antukového French Open nastínila, jak vidí šance Karolíny Plíškové, Petry Kvitové či Karolíny Muchové.

Překvapilo vás, že z tolika kvalitních českých tenistek žádná neprošla na US Open do čtvrtfinále?

To nejde takhle říct. Podívejte se, kdo tam zazářil. Hráčky jako Jennifer Bradyová, Azarenková, hvězdy, do kterých byste to neřekli. Absolutní špička je teď širší, než kdy byla. Podle mě nemohlo na US open nikoho nic překvapit, protože tím vším okolo, všemi opatřeními a atmosférou to byl prostě takový trochu jiný grandslam. A nemyslím si, že třeba taková Kvitová někdy hrála opravdu dobře na US Open.

Věříte jí tedy v Paříži?

Je to dvojnásobná wimbledonská vítězka, ale co si budeme povídat, antuková sezona je jejím nejméně oblíbeným obdobím sezony. Musíte se dobře hýbat, řešit odskoky, klouzat po antuce, zatímco Petra je spíš silová hráčka. Je skvělé ji sledovat, jaká je to střelkyně, ale antuka je podle mého její nejslabší povrch.

Nicméně, když se vrátíme k událostem v New Yorku. Karolína Plíšková tam byla nasazenou jedničkou, ale vypadla ve druhém kole, čím to?

Jak říkám, teď každá může porazit každou. Pamatuju si ten rok, kdy měla Karolína zatím největší šanci na triumf na US Open, kdy porazila Serenu, Venus, ale pak už neměla dostatek pohonných hmot na finále proti Kerberové. Pořád si myslím, že je schopná grandslam vyhrát a i jsem jí to řekla. Šla jsem jednou k ní a povídám ´Ty to víš, že to v sobě máš, tak pojď. Pořád tvrdím, že je příliš dobrá na to, aby alespoň jeden grandslam nevyhrála.

A co říkáte na mladé české nastupující hvězdy, třeba loňskou finalistku Roland Garros Markétu Vondroušovou?

Vlastně vůbec nevím, co se s ní stalo poté, co se dostala do finále French Open, ale to je hráčka, u které byste předpokládali, že z ní bude nová Kvitová. Ale zatím to nedokázala.

To Karolína Muchová si v poslední době vede lépe, že?

Miluju jí. Vážně, miluju, miluju a ještě jednou miluju její hru. To, jak je stavěná, jaký má zápal pro tenis. Už vyhrála několik velkých zápasů, v kterých mi dokázala, že dotáhnout do konce i bitvu s velkou hráčkou. Přirovnala bych jí k Řekyni Marii Sakkariové.

Je tedy Karolína budoucí tenisová superstar?

Řadím tyhle holky do kategorie "Sledujte, ty jsou nebezpečné". Muchová byla úžasná posledních pár týdnů a nemůžu ji snad už ani víc vynachválit. Myslím, že je na slušné cestě k tomu se probít do druhého týdnu grandslamu a zahrát si tam třeba semifinále.

Hlavní favoritkou v Paříži bude bezesporu antuková suverénka Rumunka Simona Halepová. Kdo by ji mohl zastavit?

Upozornila bych na Coco Gauffovou. Vím, že teď pár zápasů prohrála, letos si připouští tlak trochu víc než minulý rok, ale pořád je nebezpečná a dokáže porazit každou soupeřku. Pak je tu samozřejmě rozjetá Viktoria Azarenková, ale ta většinu svých zápasů vyhrála hlavně na tvrdém povrchu. Myslím, že pro antuku jí ještě trocha té správné flexibility schází. A nezapomínejme ani na extra motivovanou Serenu Williamsovou, která pořád touží po 24. grandslamu.