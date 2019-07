Nehrála jsem dobře, překvapila Muchová. I top hráčky už z ní mají respekt

před 24 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Karolína Muchová si začíná budovat pozici tenistky, proti které nechce nikdo hrát. Dvaadvacetiletá Češka má po páteční výhře nad světovou dvacítkou Estonkou Anett Kontaveitovou unikátní wimbledonskou bilanci 3:0 na zápasy, navíc v All England Clubu ještě neztratila set a v pondělí si poprvé v kariéře zahraje granslamové osmifinále. Proti krajance Karolíně Plíškové.

Karolíno, většinou vypadáte, že jste za všech okolností v klidu. Bylo to tak i tentokrát?

Musím se přiznat, v tomhle zápase jsem byla hodně nervózní. Nechtěla jsem si to připouštět, ale hodně mě to ovlivnilo. Strašně jsem chtěla vyhrát a na mojí hře to bohužel bylo znát. Celý zápas to nebylo ono.

To skoro zní, jako byste se svým výkonem nebyla spokojená…

Udělala jsem dost chyb, hrála jsem nejhůř z těch tří zápasů tady.

Co tedy rozhodlo?

Myslím si, že ona také nepodala svůj nejlepší výkon. A já jsem v těch důležitých momentech, kdy jsem byla dole, zahrála dobré věci. Podržela jsem si servis a pomohla si dobrými míči.

Měla jste nějaký zdravotní problém, nechala jste se ošetřovat. Můžete přiblížit o co šlo?

Nic vážného, jen maličkost. Měla jsem trošku ztuhlý zadní stehenní sval, tak sem si ho nechala zatejpovat. Jsem úplně v pořádku.

Kontaveitovou jste porazila v prvním kole Roland Garros, před zápasem jste ale říkala, že na trávě bude nepříjemnější. Potvrdilo se to?

Asi ano, ale já jsem asi na trávě nepříjemnější taky.

Jaké to je, mít ve Wimbledonu bilanci třech výher a žádné porážky?

Zatím to nejde líp. Takže je to samozřejmě skvělé.

Je to známka určitého posunu, když člověk nemá pocit, že by hrál dobře a přesto dokáže vyhrát, dokonce nad soupeřkou z první dvacítky žebříčku?

Určitě. Pro nastavení v hlavě je to velmi dobré. Já jsem se necítila nejlépe a přesto jsem se zkoncentrovala na ty klíčové momenty.

Před zápasem jste měla vnitřní pocit, že byste to měla zvládnout a postoupit. Kde se bere takové sebevědomí?

Asi mi k němu pomohly dobré zápasy. Ale nebylo to tak, že bych to měla dát, spíš jsem moc a moc chtěla, protože jsem ji už jednou porazila. Přišlo mi, že ze mě měla respekt už v Paříži a tady to bylo ještě citelnější. Proto jsem si myslela, že můžu vyhrát.

Asi teď přichází spousta gratulací, na což jste dřív nebyla zvyklá. Jak to zvládáte?

Je to pravda, koukala jsem na telefon a těch zpráv je strašně moc. Zatím jsem toho moc nečetla.

Jiří Veselý tady říkal, že po vítězství nad Alexanderem Zverevem odpověděl asi na deset procent gratulací. Že je to emočně vyčerpávající a že bude odpovídat až po turnaji. Máte to stejně? Nechcete se rozptylovat?

Ano, odpovím většinou těm nejbližším, zavolám domů, což jsem udělala hned po zápase. Ale všechno opravdu nestíhám. Moc ráda bych všem odpověděla a poděkovala, ale je toho hodně.

V pondělí vás česká premiérové grandslamové osmifinále. Proti Karolíně Plíškové. Jaké to bude?

Určitě hodně těžké. Ona má výbornou sezonu. Vyhrála v Eastbourne, na trávě jí to jde, takže to bude složité.

Letos jste spolu hrály první kolo na Australian Open, prohrála jste 3:6, 2:6. Co vám ten zápas ukázal?

Dělala jsem hodně chyb, ten zápas jsem neodehrála úplně nejlépe. Ona ho naopak zvládla výborně. Potvrdila tam roli favoritky. V pondělí to musí být jiné.

Na servisu nemá výraznější slabinu. Už víte, jakými zbraněmi se tomu pokusíte čelit?

Ještě jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. Jen vím, že proti ní hraju a to je všechno.