Kvitová si po výprasku vyčítala taktiku. Trochu zahanbující, řekla. Končit nechce

Tenistka Petra Kvitová po osmifinálové porážce ve Wimbledonu s Tunisankou Uns Džábirovou uznala, že dostala výprask. S loňskou finalistkou prohrála dvojnásobná vítězka turnaje 0:6, 3:6 a novinářům řekla, že nezvykle neměla zápas ve svých rukou.

"Není to úplně slušné, ale dneska jsem prostě dostala na 'pr' tři tečky a 'l'. A tak jsem to i vzala. Doufala jsem v otočku, že se do zápasu dostanu ještě ve druhém setu, ale dostala jsem výprask. Tak to prostě je a nemůžu s tím nic dělat. Uns je navíc dobrá holka. Proto jsem se u sítě usmívala," uvedla Kvitová.

Se svou přemožitelkou se po skončení zápasu objala. "Upřímně vůbec nevím, co mi říkala. Já jí popřála, že hrála skvělý tenis," doplnila.

Džábirová ji jednou počastovala kraťasem přímo z returnu. "Je to trochu zahanbující, ale v pohodě," smála se po dotazu zahraničních novinářů.

Přestože se turnajová devítka cítila fit a méně nervózní než v předešlých zápasech, prohrála za pouhých 64 minut. Zahrála jen čtyři vítězné míčky a utržila první letošní porážku na trávě po osmi výhrách. "Nejspíš jsem až moc riskovala," vyčetla si taktiku.

"Celé mi to uletělo. Moc často se mi to nestává. Většinou mám zápas ve svých rukou, dneska jsem ho měla jen na chvilku," podotkla.

Neseděl jí silnější vítr, soupeřce ale vysekla pochvalu. "Nechybovala, hrála celý zápas velmi dobře a já se do něj dostala pozdě. Je to skvělá hráčka, ráda hraje na trávě a užívá si atmosféru na centrkurtu. Věřím, že mám hru na to ji porazit, ale dnes to nevyšlo," konstatovala třiatřicetiletá tenistka z Fulneku.

Celkové vystoupení v All England Clubu nehodnotila zle. Turnajová devítka vyřadila na cestě do teprve druhého osmifinále Wimbledonu od roku 2014 Italku Jasmine Paoliniovou, Bělorusku Aliaksandru Sasnovičovou a Srbku Nataliju Stevanovičovou.

"Prohrát ve čtvrtém kole bolí. Jelikož jsem ale na žebříčku devátá, bylo jasné, že někoho takhle těžkého v osmifinále potkám. Když chcete turnaj vyhrát, musíte porazit ty nejlepší. To se mi nepovedlo, ale není to extra výbuch. Uhrála jsem to, co jsem měla," zhodnotila Kvitová.

Přestože vyhrála před Wimbledonem turnaj v Berlíně, vysoká očekávání od sebe neměla.

"Travnatou sezonu mám vždy dobrou, ale tady ve Wimbledonu to není ono. V předchozích zápasech jsem si na sebe možná vytvářela tlak, ale dnes ne. Cítila jsem, že šance jsou asi padesát na padesát, ale pak bylo rychle po všem. Byl to příliš rychlý zápas. Prostě mě zničila," uvedla.

Vítězku 31 turnajů na okruhu WTA tenis stále baví a při otázce novinářů, zda už má v hlavě program na rok 2024, se usmála.

"Zatím ne, to je ještě za dlouho. V červenci se ptáte na rok 2024? Na to se mě nikdy neptáte. Ale nebudu v tom nic víc hledat," řekla s úsměvem a později doplnila: "Až budu něco zajímavého vědět, řeknu vám to. Ale neplánuju skončit, jestli vám to takhle stačí."

Po travnaté části sezony ji čeká tradičně přesun na betonové kurty. Plánuje se zúčastnit se turnajů v Montrealu, Cincinnati a grandslamového US Open.

"Po US Open zatím nevím, protože kalendář je komplikovaný. Nejsem si jistá ohledně cestování. Vrátila se Čína a je tam i Guadalajara. Bude to zajímavé," dodala Kvitová.