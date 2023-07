"Vydejte prohlášení." Britové vybučeli Bělorusku, Ukrajinka volá po reakci WTA

Stalo se to na French Open, přišlo to i v Londýně. Diváci opět pískali na tenistky za to, že si nepodaly ruku. Poté, co Ukrajinka Elina Svitolinová postoupila přes Viktorii Azarenkovou, šla Běloruska podat ruku rozhodčí a na soupeřku jen mávla, protože věděla, že si s ní potřást pravicí nechce. Fanoušci Wimbledonu pak reagovali bučením.

Bylo to dramatické osmifinále. Zápas mezi Svitolinovou a Azarenkovou rozhodl až tiebreak, ve kterém Ukrajinka vyhrála 11:9. V euforii padla na trávu a chvíli si užívala postup do čtvrtfinále grandslamu. Běloruska mezitím vyrazila k síti, podala ruku rozhodčí a na Svitolinovou pouze mávla, protože respektovala její rozhodnutí nepodávat si s Běloruskami a Ruskami ruku v době války. To ale spustilo z tribun bučení, které Azarenkovou vyprovázelo až do útrob stadionu. Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023 "Co na to mám víc říct? Není to fér, neudělala jsem nic špatně. Pokud se budeme soustředit jen na nepodávání rukou a na opilý dav, který vás na konci vypíská, tak je to smutné," naznačila Azarenková novinářům, že se mají věnovat raději jiným tématům. Svitolinová se běloruské tenistky zastala, podobnou situaci zažila také na French Open, kde diváci bučeli na její soupeřku Rusku Darju Kasatkinovou, když si po zápase nepodaly ruku. "Mám stejný názor jako v Paříži. Není to spravedlivé. Myslím, že tenisové organizace musí přijít s prohlášením, že mezi ruskými, běloruskými a ukrajinskými hráči nedojde k žádnému podání ruky. Někteří lidé opravdu netuší, co se děje," řekla Svitolinová. Proti Azarenkové osobně nic nemá, společně je pojí osud hráčky, která se vrátila do tenisové špičky po mateřské. A obě hrají skvěle. "Od porodu je tohle můj nejšťastnější okamžik. Myslím na to, že má země teď zažívá těžké časy, sleduje mě spousta lidí a já si moc vážím každé šťastné chvíle," vysvětlila. Ve čtvrtfinále ji ale nečeká nic snadného, její soupeřkou bude polská světová jednička Iga Šwiateková. "Je to skvělá šampionka a skvělý člověk. Jsem vděčná za její podporu Ukrajincům. Já se budu snažit hlavně vzpamatovat z náročného zápasu, pak si sedneme s trenérem a zkusíme něco vymyslet," dodala Svitolinová.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!