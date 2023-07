"Hlavně, že hraju." Rusové se vzpomínkám na loňský zákaz vyhýbají. V Londýně teď řádí

Kdykoliv jim to někdo připomene, snaží se odvést řeč jinam. Zatímco loni mohli ruští tenisté sledovat Wimbledon leda tak ze svého obýváku, letos v All England Clubu doslova válí. A nejen to, podmaňují si i fanoušky.

Hned tři z osmi mužů ve čtvrtfinále letošního travnatého grandslamu jsou Rusové. Světová média tak logicky zajímá, jestli po loňském zákazu, kvůli kterému nemohli oni ani Bělorusové do Londýna přijet, cítí satisfakci, nebo alespoň větší motivaci do závěrečných bojů. "Popravdě ne. Jestli cítím kvůli něčemu motivaci, tak kvůli tomu, že se mi v poslední době na grandslamech příliš nedaří a chci to změnit. Wimbledon navíc býval tím turnajem, kde mi to šlo nejhůř, a já věřím, že to tu můžu zlomit," nechal se slyšet Daniil Medveděv, který v osmifinále přešel přes zraněného Jiřího Lehečku. Ruští tenisté se k loňskému zákazu už nechtějí vracet a před novináři mají co nejpokornější vyjádření. "Já jsem hlavně rád, že tu můžu hrát. Ještě nikdy jsem tu nenastoupil dva roky po sobě, vždycky mě z toho následujícího ročníku vyřadilo zranění nebo loni zákaz. Doufám, že tentokrát to bude jinak," přeje si Andrej Rubljov. Největší ruskou senzací mužského pavouka je Roman Safiullin, který se z 92. místa žebříčku prokousal do poslední osmičky. Někdejší nadějný junior, který vyhrál i chlapecké Australian Open. "Jenže hned po Austrálii jsem tehdy utrpěl velké zranění ramena a už se to se mnou táhlo. Konec konců i teď jsem vynechával French Open kvůli zranění a přijel jsem až na Wimbledon," líčil Safiullin, proč největší úspěch kariéry sklízí až ve 25 letech. A není to jen o tenistech. Do osmifinále singlového turnaje se dostaly i dvě Rusky a dvě Bělorusky. "Ale nehledal bych v tom něco víc. Prostě jen dokazujeme, že umíme dojít na velkých turnajích daleko. Někdy to jde, jindy ne, takový je sport," snažil se ruský a běloruský úkaz citlivě vysvětlit Medvěděv. Ten se navíc snaží v průběhu turnaje bavit diváky při rozhovorech na kurtu. Nejprve po dohrávce večerního zápasu vtipkoval, že si ani nemyl vlasy, aby měl stejný účes jako při rozehrání zápasů, po postupu do čtvrtfinále zase prosil pořadatele, aby ho nedávali na centrální dvorec, protože se mu na druhém největším kurtu daří a ještě na něm nikdy neprohrál. "Baví mě to. V pozápasových rozhovorech jsem to daleko víc já. Na kurtu občas vypadám, jako že je mi všechno jedno. Nejsem jako Rafa Nadal, abych křičel "pojď" a pumpoval publikum. Před mikrofonem mám šanci ukázat, jaký jsem doopravdy," dodal. Jeho krajan Rubljov se zase blýskl možná nejlepším úderem turnaje, když v osmifinále proti Alexandru Bublikovi vystřihl ukázkovou vítěznou rybičku. "Když jsem to viděl na videu, říkal jsem si, že mám aspoň jeden pěkný úder v kariéře. Popravdě, ani nevím, jak se mi to povedlo. Já totiž neumím padat. V tréninku to ani nezkouším, protože se bojím," pobavil novináře Rubljov. Ve čtvrtfinále to ale bude mít složité. Čeká ho totiž hlavní favorit Srb Novak Djokovič. Medveděva prověří americká naděje Christopher Eubanks a Safiullin vyzve Jannika Sinnera. ANDREY RUBLEV STOP THAT 🤯#Wimbledon | @Wimbledon



