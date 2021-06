Vondroušová? Finále grandslamu okusila příliš brzo, pustil se do kritiky Wilander

Častá zranění, dlouhé pauzy bez tenisu i rotace trenérů. Kariéra Markéty Vondroušové od jejího senzačního finále na French Open 2019 rozhodně nešla nahoru. Podle bývalé mužské světové jedničky Matse Wilandera doplácí Češka na příliš rychlou cestu mezi elitu.

Před dvěma lety se tenisový svět nestačil divit, kde se šikovná tenistka ze Sokolova vzala ve finále antukového grandslamu. Tam sice dostala naloženo od Australanky Ashleigh Bartyové, ale všichni měli jasno. V Česku se zrodila další hvězda.

Jenže brzy přišlo zranění, operace zápěstí, další rok dlouhá koronavirová pauza a změny trenérů. Jednadvacetiletá tenistka se dva roky od životního úspěchu ne a ne chytit.

"S odstupem času si myslím, že Markétu potkalo finále grandslamu příliš brzy. Někdy se to stane, že když přijde takový úspěch, obzvlášť v době, kdy to nejmíň čekáte, vývoji vaší hry to spíš uškodí," uvedl expert Eurosportu a bývalý tenista Mats Wilander.

Vondroušová při svém prudkém vzestupu překvapovala soupeřky chytrou hrou s přesnými a nečitelnými kraťasy. Teď už ale mají hráčky její kousky načtené.

"V době, kdy hrála v Paříži finále, byla ještě mladá a její hra neměla patřičnou úroveň. Je to nesporně talentovaná tenistka, ale ve vývoji jejího tenisu nevidím potřebnou agresivitu. Potřebovala by zesílit, aby její údery byly razantnější," myslí si Wilander.

Za poslední dvě sezony v rejstříku jejích výsledků za zmínku stojí snad jen loňské semifinále turnaje v Římě. V rozběhlé sezoně má na kontě jedenáct vítězství a osm porážek.

"Pořád ale může znovu finále grandslamu uhrát, už to jednou dokázala, takže hlavu a psychiku na to rozhodně má, navíc je to levačka, to pomáhá. Ale úplně v ní nevidím antukovou hráčku, podle mě na tvrdém povrchu nebo na trávě by měla větší šance," dodává švédský expert.

Na probíhajícím French Open má za sebou Vondroušová obrat proti Estonce Kaie Kanepiové, což ji nabilo energií.

"Vím, že tady umím hrát opravdu dobře. Proto jsem fakt chtěla vyhrát, věřila jsem v to. I když se lámal druhý set, věděla jsem, že jsem v zápase," ulevilo se Češce.

Další překážkou je ve středečním druhém kole domácí talent o dva roky starší Harmony Tanová, která si v úvodním kole vyšlápla na krajanku Alizé Cornetovou.