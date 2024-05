Češi si na něm smlsli, teď září. Něco jsem zkoušel, nepovedlo se, přiznal hvězdný Rus

Byl na dně, nic se nedařilo, dokonce mu ruply nervy a vyfasoval diskvalifikaci. Na mizerné jarní části sezony Andreje Rubljova se výrazně podepsali i Češi. V Madridu ale ruská tenisová hvězda zásadně obživla.

Měsíc a půl rodák z Moskvy nic nevyhrál. Mizerné období nastartoval jeho incident v Dubaji, kdy v semifinále při rozhodujícím setu sprostě seřval lajnového rozhodčího a vyfasoval diskvalifikaci.

A do toho mu osud přivál do cesty všechny tři aktuálně nejlepší české tenisty. Z Dauhá ho vyprovodil osmnáctiletý talent Jakub Menšík, z Indian Wells Jiří Lehečka, z Miami Tomáš Macháč. Co na tom, že šlo o hvězdu první desítky žebříčku, Češi s ní neztratili ani set.

"Co na to říct, bylo to opravdu mizerné období mé kariéry, asi každý tenista si tím projde. Ale moc dobře vím, co to způsobilo a pokouším se to změnit," přiznal na začátku podniku v Madridu Rubljov.

Šestadvacetiletý tenista prožil skvělý přelom roku. Na podzim si zahrál finále v Šanghaji, semifinále Masters v Paříži a dostal se i na Turnaj mistrů. Povedly se mu i první týdny nové sezony a usadil se v první pětce žebříčku.

"Ale já chtěl víc. Chtěl jsem se posunout ještě dál, začal jsem dělat spoustu nových věcí mimo kurt. Možná to bylo až moc radikální a nezafungovalo to. Tím pádem jsem se vrátil k režimu, který jsem měl v době, kdy jsem hrál nejlépe," vysvětlil Rus.

A zjevně to zapadlo do starých kolejí. Po šesti týdnech trápení, kdy prohrál čtyři zápasy, se rozjel na madridské antuce a dokonce tu ve čtvrtfinále vyřadil místního šampiona Carlose Alcaraze.

"Od prvních tréninků tady se cítím skvěle. Po šesti týdnech mizérie přišla změna. Ale je lepší na to nemyslet, protože má aktuální sezona jen dokazuje, že z týdne na týden může být všechno jinak," snaží se být pokorný Rubljov.

V neděli si v Madridu, který je poznamenaný celou řadou zraněných hvězd, které skrečují zápasy, zahraje finále s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem, tedy až s 35. hráčem světa.

"Na žebříček vůbec nekoukám. Vůbec není relevantní. Félix už byl v první desítce, už mě jednou porazil. Rozhodně se neberu jako jasný favorit," zůstává při zemi Rubljov.