Vondroušová bude hrát o čtvrtfinále Australian Open. Vyřadila přemožitelku Kvitové

Český tenis má jisté dvojí zastoupení mezi šestnácti nejlepšími tenistkami grandslamového Australian Open. Ještě před vzájemným soubojem mezi Karolínami Plíškovou a Muchovou si v Melbourne pro velký úspěch došla Markéta Vondroušová.

Jednadvacetiletá finalistka French Open z roku 2019 znovu vylepšila své maximum na úvodním grandslamu sezony, když na úvod pátečního programu po setech 6:2 a 6:4 porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou, přemožitelku krajanky Petry Kvitové z předchozího kola.

V Austrálii si tedy Vondroušová poprvé v kariéře zahraje osmifinále, kde bude její soupeřkou Šu-Wej Sie z Tchajwanu. Pětatřicetiletá tenistka si po velkém boji poradila s Italkou Sarou Erraniovou.

Vondroušová v první sadě těžila zejména z obrovského množství chyb své rumunské soupeřky. Od stavu 1:2 získala pět her v řadě a v podstatě jí stačilo udržovat míček ve dvorci.

Ve druhém dějství se dostala do vedení 3:1, poté ale přišla krize a Cirsteaová vyrovnala na 4:4. Devátá hra se ukázala jako klíčová, tenistky se o ni dlouho přetahovaly. Vondroušová nakonec vzala počtvrté v zápase Rumunce servis, při vlastním podání pak díky obrovské chybě Cirsteaové na síti odvrátila brejkbol a zápas ukončila. Trval hodinu a 25 minut.

"Snažila jsem se hrát svoji hru, hrát co nejlépe a soustředit se na sebe. Druhý set byl hodně vyrovnaný, v koncovce jsem měla trošku štěstí, ale celkově jsem odehrála skvělý zápas. Jsem z postupu nadšená," řekla dvacátá hráčka světového žebříčku po utkání na kurtu.

V duelu Vondroušová zaznamenala 20 vítězných míčů a 17 nevynucených chyb. Cirsteaová měla jen o jeden winner méně, chybovala ovšem osmatřicetkrát.

Rodačka ze Sokolova, která dosud v Austrálii došla maximálně do druhého kola, se do druhého týdne grandslamu dostala potřetí v kariéře. Předtím se jí to podařilo na US Open 2018 a předloni při fantastické jízdě do finále v Paříži.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (19-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:4, Sabalenková (7-Běl.) - Liová (USA) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Fichmanová, Olmosová (Kan./Mex) - Hradecká, Kristýna Plíšková (ČR) 7:5, 6:3.