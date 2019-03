Roztržka legend má hlubší kontext. Federerovi se prý nelíbí Djokovičova temná stránka

před 1 hodinou

Spor tenisových gigantů Novaka Djokoviče a Rogera Federera týkající se změny ve vedení asociace ATP rozproudil širší diskusi o jejich vzájemném vztahu.

Na loňském Laver Cupu v americkém Chicagu působili jako velcí přátelé. Při společné čtyřhře se spolu smáli, povzbuzovali se, motivovali jeden druhého. Na první pohled podobně, jako to činili Federer s Nadalem během památného prvního ročníku v pražské O2 areně.

Jenže zatímco Švýcar se Španělem mají mezi sebou opravdové přátelství doprovázené upřímnou úctou, jejich lidský respekt vůči Djokovičovi dostává během posledních let výrazné trhliny.

Možná trochu nechtěně je loni odhalil sám Srb. V jednom z rozhovorů se vyjádřil právě na téma přátelství mezi největšími aktivními tenisovými legendami.

"Nejprve je třeba definovat, co přátelství znamená. Podle mě je nejdůležitější být fér a respektovat druhého. Hrajeme proti sobě velké zápasy, ve hře jsou velké peníze. Z toho důvodu nevidím prostor pro opravdu ryzí přátelství. Měly by stačit korektní vztahy a vzájemný respekt," prohlásil tehdy Djokovič.

O rok později jsou narušeny i zmiňované korektní vztahy. Současná světová jednička a šéf Hráčské rady ATP se totiž výrazně zasadil o sesazení oblíbeného prezidenta mužské tenisové asociace Brita Chrise Kermodeho. Aniž by to jakkoli konzultoval s Federerem, Nadalem a dalšími vlivnými hráči, kteří nejsou součástí jeho hráčského koncilu.

Dvacetinásobný grandslamový šampion, když se dozvěděl, že rada bude hlasovat o konci britského funkcionáře, požádal Djokoviče o schůzku. Marně.

"Řekl mi, že toho má teď hodně, a navrhl, že se sejdeme den po hlasování. Bylo to zvláštní, protože to už bylo všechno rozhodnuto. Nechápu to," přiblížil Federer své rozčarování a dal na srozuměnou, že bude kvůli velkému zklamání z nulové komunikace uvažovat o návratu do rady.

Vztah dvou hráčů, kteří mají dohromady na kontě 35 grandslamových titulů, se tedy po loňském zdánlivém sblížení v Laver Cupu propadl do nejchladnější možné roviny. A ta je, jak se zdá, vážnějšího charakteru.

Krátce poté, co vyšel najevo současný spor, vystoupil v rozhovoru pro švýcarský Blick tamní tenisový odborník Claudio Mezzadri. Muž, který Federera dobře zná, prohlásil, že animozita jeho krajana vůči Djokovičovi sahá hlouběji.

"Roger má rád empatické lidi, kteří si cení jeden druhého. A v tom má trochu problém s Djokovičem. Byly situace, kdy Rogera jeho chování zarazilo. Oba jsou přátelští, ale jejich vzájemný vztah je velmi rezervovaný," uvedl.

"Roger mi řekl, že ačkoli byl Novak milý a zábavný, nedokázal si ho zařadit mezi přátele," dodal.

Podle Mezzadriho často považovali Federer i Nadal chování srbského tenisty na kurtu za otravné. Třeba na loňském Wimbledonu, kde byl pozdější šampion vybučen diváky po svém vítězství ve třetím kole nad domácím Kylem Edmundem.

Švýcarské a španělské legendě se údajně nelíbí občasné vzteklé výlevy Djokoviče vůči fanouškům.

"Když diváci podporují jeho soupeře, Djokovič odpovídá otrávenými gesty. Ačkoli hledá lásku fanoušků, vždycky takhle vypění. Pro Rogera jsou tyhle uražené reakce temnou stránkou Srbovy povahy," uzavřel Švýcar.