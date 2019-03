Rozkol mezi velikány. Djokovičův převrat naštval Federera s Nadalem. Jde o peníze

před 15 minutami

Brit Chris Kermode na konci sezony po šesti letech opustí místo v čele tenisové asociace ATP. O tom, že už nebude znovu zvolen, rozhodl hráčský koncil vedený Srbem Novakem Djokovičem. Řada vlivných tenistů ale tento krok nechápe, obzvlášť, když nebyly uvedeny konkrétní důvody pro Kermodeův konec. Podle všeho jde o peníze.

Skvělé vztahy mezi třemi žijícími a stále hrajícími legendami světového tenisu se zdají být vážně narušené. Proti rozhodnutí Djokoviče a jeho hráčské rady se postavili mimo jiné Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka nebo Nick Kyrgios.

Prezident a výkonný ředitel ATP Kermode má za sebou nezpochybnitelné úspěchy, jeho vláda se obecně považuje za inovativní v mnoha směrech. Mužský tenis zažívá jednoznačně nejlepší období v historii, prize money pro hráče dynamicky rostou.

Právě proto nečekaný konec britského funkcionáře vyvolal kontroverzi, která přerůstá v pořádný spor.

"Chci vědět, proč rada takhle rozhodla. Chci znát důvody. Netuším, proč Kermode končí, co udělal špatně. Za sebe můžu říci, že bych se za něj rozhodně postavil," prohlásil na právě probíhajícím turnaji Roger Federer.

Švýcar již není členem rady a tak neměl na rozhodnutí žádný vliv. Přesto ho překvapilo, že s ním Djokovič ani nikdo jiný tak vážný verdikt nekonzultoval.

Když se o záměru odvolat Kermodeho dozvěděl, okamžitě žádal Djokoviče o schůzku. Ještě před hlasováním. Aktuální světová jednička ho ale odmítla.

"Řekl mi, že toho má teď hodně, a navrhl, že se sejdeme den po hlasování. Bylo to zvláštní, protože to už bylo všechno rozhodnuto. Nechápu to," přiblížil dvacetinásobný grandslamový šampion své rozčarování.

V Indian Wells se proto ve svém pronajatém domě sešel s Rafaelem Nadalem. I španělské superhvězdě totiž Kermodeho konec nevoní.

"Nejsem v radě, ale i tak jsem zklamaný, že nikdo neuvedl důvody pro Chrisův konec. Nikdo mi neřekl, co se stalo. Myslím si, že taková rozhodnutí se obvykle konzultují s hráči," vyjádřil se vítěz sedmnácti grandslamových turnajů rozhořčeně.

Federer s Nadalem, kteří kvůli momentální deziluzi dokonce uvažují o návratu do hráčské rady, ve svém postoji rozhodně nejsou osamoceni.

Judy Murrayová na sociální sítě napsala: "Smutné číst tuhle zprávu." Greg Rusedski navázal: "Překvapivé oznámení, když vezmeme v úvahu, čeho Kermode dosáhl. Rád bych slyšel důvody." Přidal se i Švéd Magnus Norman, bývalý kouč Stana Wawrinky: "Smutný den pro ATP Tour. Pro hráče i turnaje udělal tenhle muž neuvěřitelnou práci. Velký respekt."

Sám Wawrinka, jenž rovněž není členem koncilu, dokonce před Australian Open rozeslal hráčům dopis, v němž uváděl důvody pro setrvání Kermodeho ve funkci. Nyní netají velké zklamání.

"Jsem z toho opravdu, ale opravdu smutný. Pokud se podíváte na to, co Chris udělal pro tenis, pro každého hráče, každého fanoušky a vůbec všechny okolo tenisu, je to fantastický kus práce," nechal se slyšet švýcarský hráč a vyjmenoval konkrétní Britovy úspěchy.

Celkový růst prize money, nejen pro ty nejlepší, ale obecně pro všechny. Podepsání klíčových sponzorů a partnerů. Ochota nebýt až příliš konzervativní a zkoušet experimenty, například během nového projektu Turnaje mistrů do 21 let.

Wawrinku šokovalo, že byl Kermode odstaven i přes svou dobrou pověst. "Nemůžu mluvit za všechny, ale přijde mi to hodně překvapující a divné. Chris měl mezi námi vždy značnou podporu. Je to špatné rozhodnutí," kritizoval.

Novináři pochopitelně žádali v Indian Wells po Djokovičovi vysvětlení, nebo alespoň bližší vhled do rozhodování rady. Nedočkali se. Srb reagoval podrážděně a odvolal se na diskrétnost.

Podle všeho jde o peníze. Naznačil to nedávný dopis kanadského tenisty Vaska Pospisila směřovaný hráčům druhé padesátky světového rankingu. Kanaďan je na stejné názorové lodi s Djokovičem a domnívá se, že Kermode více podporoval pořadatele turnajů než samotné tenisty.

"Musíme se starat o sebe a ne se chovat jako skupina vystrašených dětí. Je čas něco změnit a vydobýt si to, co si zasloužíme za svou tvrdou práci," napsal Pospisil, v tuto chvíli až 114. hráč žebříčku. "Pojďme si vzít, co je naše," burcoval.

Hráčům jde přibližně desetina toho, co turnaje vydělají. V jiných sportech je ale podle Pospisila běžnou praxí až polovina.

Djokovičovo sveřepé mlčení nicméně velkou část hráčů ještě více popudilo. Po právu se nyní obávají o další směřování asociace. "Když se rozhodnete vyměnit člověka, který léta příkladně pracoval, musíte mít vymyšlené, co bude dál, kým ho nahradíte. Je to hrozně důležité," podotkl Federer.

Ve výčtu kandidátů na uvolněný post je v tuto chvíli třeba bývalý deblový specialista a nyní člen rady ATP Justin Gimelstob nebo někdejší výkonná ředitelka WTA Anna Worcesterová. Ve hře by měl být také ředitel Australian Open Craig Tiley. Právě ten jde hráčům na ruku a v Melbourne rok co rok prize money pro hráče zvyšuje.