Úleva pro Plíškovou: Předtím mě všichni proklínali, teď už mi nikdo nadávat nemůže

před 22 minutami

Česká jednička na French Open stále zvyšuje svou laťku, kariérní maximum si zde vylepšila už o dvě kola. Osmifinále přitom zahájila tragicky. A soupeřka jí překvapila žvýkačkou.

Paříž - Karolína Plíšková začala osmifinále French Open tak špatně, až i fanoušci v hledišti kurtu Suzanne Lenglenové ztichli překvapením. Nedivila se, ale nakonec si vysloužila potlesk za postup.

Pětadvacetiletá tenistka rozehrála souboj s Veronicou Cepedeovou z Paraguaye na Roland Garros bez energie a kupila chybu za chybou. První set tak ztratila za půl hodiny jasně 2:6. Diváci z rozpačitosti jen koukali a nefandili.

"Bylo to ospalý tím, že jsem hrála, jak jsem hrála. Toho jsem si byla vědoma, že lidi, chudáci, neměli na co tleskat," měla pro obecenstvo pochopení.

Pomalý rozjezd mohlo způsobit, že zápas před Plíškovou skončil skrečí a tenistky se musely nachystat na kurt rychleji. Dostaly dvacet minut na přípravu. "Šlo to rychle a já jsem zvyklá mít tak deset minut sama pro sebe. Vzít si sluchátka, ale teď byla rychlá rozcvička a nějak mi to nesedlo. Bylo trochu větrno, vítr se točil, byla jsem ztuhlá, trochu nervózní a nemohla jsem se do toho dostat. Ona hrála hroznou délku. Servis mě nepodržel. Do toho sluníčko z boku. Nic mi tam nesedlo," řekla.

Od druhého setu ale přidala na razanci, vynutila si třetí sadu, v níž bojovností a přeci jen pevnějšími nervy až 97. hráčku žebříčku přetlačila a postoupila. I fanoušci nakonec měli čemu tleskat a v závěru tribunou oběhla mexická vlna.

"Cítím velkou úlevu. Nechci říct, že jsem po prvním setu nevěřila výhře, nebo že bych nehrála líp, ale bylo to daleko. Jsem šťastná, že jsem to vybojovala," řekla.

Cepedeová překvapila Plíškovou nejen nepříjemnou hrou, ale i tím, že při zápase měla žvýkačku, což je v tenisu nezvyklé. "Myslela jsem, že něco jí, když šla ze sedačky, ale nenapadlo by mě, že má žvýkačku. Já bych se bála, že bych se dusila. Občas když dobíháte míče, tak by se mohlo stát, že ji vdechnu," divila se.

Potřetí za sebou postoupila na grandslamu do čtvrtfinále a definitivně tak ze sebe shodila nálepku elitní hráčky, která na turnajích velké čtyřky nedokáže prorazit. Sedmnáctkrát nejprve nepřešla 3. kolo a až loni to prolomila na US Open, kde došla do finále. "Konečně mi už nemůže nikdo nadávat jak dřív. Jak se mi předtím nedařilo a všichni mě proklínali, tak to mám teďka zpátky," řekla Plíšková.

Po zápase si pochvalovala, že jí znovu letos na French Open k postupu pomohla bojovnost. Ve čtvrtfinále ale bude muset proti domácí Caroline Garciaové přidat i něco navíc z tenisového umu.

"No tak to každopádně," přitakala a dodala: "To už není hráčka, co se jen tak porazí sama. Pokud budu takhle s prominutím nahazovat na kříž, tak to není hra, kterou ji porazím. Budu se muset zlepšit, ale věřím, že se soupeřkou vzroste můj výkon. Pomůže mi to, že budu hrát s lepší holkou."