Plíšková před bojem o čtvrtfinále: Los je lehký, ale na každou soupeřku se připravuju jako na Serenu

před 59 minutami

Karolína Plíšková si na tenisovém French Open zahraje o čtvrtfinále i přesto, že se antukového grandslamu hodně obávala. Česká jednička má sice papírově příznivý los, ale sama se na každou soupeřku připravuje, jako by to byla Serena Williamsová.

Paříž - Mentální síla, pomáhající vyhrávat, i když nehraje ideálně, stojí za premiérovým postupem tenistky Karolíny Plíškové do osmifinále French Open. Často sebekritická turnajová dvojka není ani na antuce v Paříži zdaleka spokojená se svou hrou, ale ví, že přesto může vítězit.

Na grandslamu si potřetí za sebou zahraje osmifinále. K průlomu výrazně přispěla její loňská účast ve finále US Open. V New Yorku přitom poprvé přešla na turnaji velké čtyřky třetí kolo. "To byl důležitý krok. Díky tomu se cítím dobře, i když nepředvádím nejlepší výkony. Už vím, že v úvodních kolech nemusíte vystřihnout skvělý tenis, ale prostě se přes ně musíte nějak dostat. To je velký posun," řekla.

Na Roland Garros zvládla porazit tři žebříčkově výrazně horší soupeřky. "Jsem dobře nastavená v hlavě. Jsem schopná se tím prokousat, i když se necítím dobře. Je důležité, aby aspoň jedna z hlavních zbraní - forhend a servis - fungovala. Pak, když to ostatní nejde, tak se s tím dá hrát a i vyhrát proti takovýmhle hráčkám," řekla Plíšková po výhře ve 3. kole nad Němkou Carinou Witthöftovou, 73. tenistkou pořadí WTA.

Stejně naladěná by měla jít rovněž do boje o čtvrtfinále. V pondělí v něm narazí na Veronicu Cepedeovou z Paraguaye, 97. hráčku světa. "Připravuju se na to, jako kdybych hrála se Serenou (Williamsovou) nebo s opravdu dobrou hráčkou. Nechci to podcenit. Vím, že na antuce nehraju nejlíp, takže proto chci udělat sto procent, abych s takovými hráčkami neprohrála," řekla pětadvacetiletá Plíšková.

Uvědomuje si, že pařížský los k ní byl velmi přívětivý. V prvním kole vyřadila Číňanku Čeng Saj-saj (67.), poté Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou (86.). "Kdybych byla na betonu nebo měla na antuce dva vyhrané turnaje, tak bych řekla, že je los neskutečný. Ale tady na antuce pro mě není vyloženě dobrý nebo špatný los. Každý zápas je těžký," připomněla, že do letoška na French Open nepřešla přes 2. kolo.

Proti žebříčkově slabším hráčkám se ale nevzdává role favoritky. "Znovu bych měla vyhrát, v tom je to tady zatím podobné," řekla k duelu s Cepedeovou. "Ale i když jsem dvojka na papíře, na antuce se jí necítím. Pro mě nehraje roli, jestli je soupeřka šedesátá nebo 300. na světě. Když tu někdo postoupí do osmifinále, evidentně má za sebou dobré zápasy a na antuce to už musí umět," podotkla Plíšková.

Letos už vyhrála dva turnaje, přesto řekla, že od začátku roku nehraje na hranici svých možností a má pořád prostor ke zlepšení. Proto dostala otázku, zda k sobě není příliš kritická. "Ano, to slyším od hodně lidí. Jsem někdy příliš negativní a dokonce i na kurtu. Chci příliš a začnu chybovat. Snažím se to změnit," odvětila.

V Paříži se jí to zatím daří. Dokáže se ovládat a porážet soupeřky, s kterými by na začátku antukové sezony nejspíš nevyhrála. "Druhý set byl nejlepší, co jsem tady odehrála," pochválila se po zápasu s Witthöftovou. "Když vyhrajete dva tři zápasy za sebou, sebevědomí vzroste. I když nehraju svůj nejlepší tenis, jsem tady a pořád se můžu zlepšit. Bude těžké mě porazit. Doufám," usmála se.