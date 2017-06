Divocí Francouzi rozplakali šampionku. Netleskejte mi, gestikulovala Muguruzaová v Paříži

před 31 minutami

Loňská vítězka Roland Garros nebude na letošní pařížský grandslam vzpomínat v dobrém. Garbině Muguruzaová opustila tiskovou konferenci v slzách.

Praha/Paříž - Ta atmosféra byla nezapomenutelná, elektrizující. A divoká. Fanoušci na pařížském dvorci Suzanne Lenglenové dávali jako obvykle najevo nekompromisní podporu domácí hrdince.

Kristina Mladenovicová se tak před rozbouřeným davem cítila jako politá živou vodou. Její soupeřka, obhájkyně loňského titulu na Roland Garros, se ale naopak musela vyrovnávat s peklem.

Garbině Muguruzaová osmifinálový duel ztratila ve třech setech a při odchodu z kurtu dala jasně najevo, co si o fanoušcích myslí. Když moderátor vyzval publikum, aby Španělku vyprovodilo potleskem, diváci to udělali. Muguruzaová ovšem o takovou poctu nestála a gestem to tribunám důrazně připomněla.

Fanoušci během zápasu na španělskou hráčku často bučeli, Mladenovicová zase hlasitými výkřiky oslavovala její chyby. Po utkání tak poražená tenistka vypadala hodně nešťastně. A tisková konference proběhla zkrápěna slzami zklamané rodačky z venezuelského Caracasu.

"Očividně na mě dneska byli diváci abnormálně tvrdí," hlesla Muguruzaová. "Ok, chápu to. Ale občas by mohli mít více respektu, nejen pro nás, ale i pro hru samotnou. Protože když tak vyvádějí, musíme počkat, zastavit se, ztrácí se tempo," vysvětlila Španělka.

Jedním dechem ale dodala, že hrát v Paříži miluje. "Nechci si tady dělat nepřátele, protože tady opravdu hraju velmi ráda. Ale z tohohle prostě nemám dobrý pocit," dodala.

Jeden z dalších dotazů přítomných novinářů pak směřoval na chování Mladenovicové. Francouzka totiž často chyby své soupeřky oslavovala hlasitými výkřiky. Například italské oslavné slovíčko "Forza" z jejích úst létalo poměrně často.

Muguruzaová ovšem po dotazu sklopila oči a najednou nebyla schopná odpovědi. Šampionka se rozplakala a pořadatelé ji museli odvést do zákulisí. Přestávka na tiskové konferenci trvala dlouhé minuty, třiadvacetiletá hráčka se ale nakonec vrátila.

"Jsme tu spolu v dobrém i ve zlém, tak pokračujte," řekla, když žurnalista nejprve váhal se zopakováním otázky, jež vyvolala tolik negativních emocí.

Dotaz nakonec zazněl znovu a Muguruzaová odpověděla s ironií. "Ne, nepřišlo mi to nějak otravné. Ano, zaznamenala jsem, že Kristina mluví asi pětadvaceti jazyky," krčila rameny poražená osmifinalistka.

Španělka poté uvedla, že už se těší až dotazy na téma letošního French Open ustanou a ona se bude moci soustředit na novou práci. Bylo nasnadě, že chce na nepovedený zápas brzy zapomenout. "Cítím vztek a jsem i zklamaná. Byl to prostě těžký zápas, nevyvíjelo se to pro mě dobře. A upřímně, nebylo dnes pro mě příjemné být na kurtu," uzavřela světová pětka.