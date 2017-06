Trenéři musí Plíškovou nutit k jídlu. Když si dá tři dny po sobě večer pizzu, nic se nestane

před 7 minutami

V pondělí pozdě odpoledne nastoupí Karolína Plíšková v osmifinále French Open proti Paraguajce Veronice Cepedeové.

Paříž - Regenerace bude teď jednou z nejdůležitějších činností tenistky Karolíny Plíškové. Na French Open může odehrát čtyři zápasy v pěti dnech, a pokud všechny zvládne, bude světovou jedničkou.

Napilno tak má kondiční trenér Ivan Trebatický, jeden ze dvou Slováků, kteří se starají už skoro rok o tělo české hvězdy. Spolu s Martinem Noskem se na turnajích u Plíškové střídají a připravují hráčku na tréninkové a zápasové zatížení.

"Co je po zápase nejdůležitější?" zopakoval Trebatický otázku po postupu Plíškové do 4. kola Roland Garros a odpověděl: "Jednoznačně regenerace. Okamžitě se jde vyjezdit na kole. Zklidnit se. Pak je strečink, ledová vana, fyzioterapeut a masáž. Potréninkové doplnění sacharidů a bílkovin ve správném poměru."

Není toho málo, co musí současný vrcholový sportovec zvládnout. Za pomoci kondičních trenérů a fyzioterapeutů to prodlužuje kariéru. "Starají se o mě výborně, co se týče všech těch drinků před zápasem i po zápase. Díky tomu je regenerace lepší, a když to má řád, tak to funguje mnohem líp," uvedla Plíšková.

Trenér David Kotyza si v Paříži pochvaluje, že se Plíšková dokáže dostat už i na antuce do těžkých pozic. Tu a tam jde více do kolen, což bývá největší problém, přinášející zbytečné chyby vytáhlé tenistky. Silová práce ale musí ladit s tenisovými údery, proto Trebatický nechce říkat, o kolik je díky nim Plíšková lepší.

"Byla šikovná i předtím. Už byla v desítce a nechci si honit triko, že jsme začali dělat silový trénink a najednou je super," řekl bývalý kondiční kouč Slováka Martina Kližana.

Vyzdvihl ale jinou věc. "Nemá velké zdravotní problémy, aby ji to omezovalo v tréninku a zápasech. Není zraněná. Vždy se něco objeví, něco bolí, je vrcholový sportovec, ale nevynechala ani jeden turnaj. To je ta nejdůležitější věc," podotkl.

Nedílnou součástí cesty za trofejemi je správná strava. "Nejsem úplně typ, že by mi kolísala váha nebo že bych byla tlusťoška. Když si dám tři dny po sobě večer pizzu, tak se nic nestane," smála se Plíšková.

Jasné ale je, že na pizzu nevyhrává. Dvacet minut po zápase do sebe v šatně dostává tzv. mikroživiny, drink smíchaný ze sacharidů a bílkovin.

"Musí to být v tekuté formě. Nejlepší je kvalitní jídlo, ale je pomalu stravitelné. Je to na doplnění zásob glykogenu, regeneraci svalových tkanin a tak dále," vysvětlil Trebatický a Plíšková dodala: "Máme docela dobrý. Našli jsme, které mi i chutnají, a v klidu to vypiju. Není to, že by se mi u toho zvedal žaludek."

Kondiční kouč Plíškovou chválil, že měla celkem zdravé stravovací návyky. Zásadní změny v jídelníčku dělat nemusela. "Jen v den zápasu, kdy je trošku nervóznější, tak tlačíme, aby jedla víc třeba sacharidů. A když si k večeři donese jenom zeleninový salát, tak řekneme, že to není úplně OK. Jinak nemusíme moc zasahovat," řekl.

Pětadvacetiletá Plíšková má někdy problém, že nemá moc chuť k jídlu. Proto si občas může dát i onu pizzu. "Když potřebujeme, aby doplnila energii, tak máme pravidlo: radši se najez, aby ti chutnalo, a sněz všechno," řekl Trebatický.