Tsitsipas před Wimbledonem: Vláda legend už mě nudí, můžu je porazit všechny

před 39 minutami

Osmkrát Roger Federer, čtyřikrát Novak Djokovič, dvakrát Rafael Nadal a dvakrát také Andy Murray. Od roku 2003 nevyhrál slavný Wimbledon nikdo jiný, než člen takzvané "velké čtyřky". Je na čase s tím něco udělat, burcuje Stefanos Tsitsipas sám sebe i další členy nové generace.

Tím posledním, kdo pozvedl legendární trofej před impozantním nástupem Rogera Federera, byl Australan Lleyton Hewitt v roce 2002. Od následujícího ročníku vyhrál Švýcar pět wimbledonských dvouher v řadě, aby se poté střídavě dělil o nejvyšší pocty s Nadalem, Djokovičem a Murrayem.

Dnes je Federerovi sedmatřicet, Nadalovi třiatřicet a Djokovičovi dvaatřicet. Přestou jsou i tentokrát třemi největšími favority travnatého grandslamu, jakkoli je podle mnohých jejich dlouholetá nadvláda konečně alespoň v mírném v ohrožení.

Mužem, který má největší šance změnit zavedené pořádky, je dvacetiletý Řek Stefanos Tsitsipas.

Blonďatý zázrak s vizáží Björna Borga se rozvíjí poměrně rychle a na žebříčku už vystoupal na šestou pozici. Jeho sebevědomí roste, stejně jako odhodlání naplno odstartovat tenisovou revoluci.

"Budu naprosto upřímný. Už bych letos na Wimbledonu rád viděl něco jiného," vyjádřil se pro britská média k nekonečné vládě legend. "Doufám, že to můžu být já. Ale hlavně už by to mělo být něco odlišného, sportu by to prospělo. Je nudné vidět tyhle borce vyhrávat pořád dokola," prohlásil řecký supertalent.

Tsitsipas se cítí spoluzodpovědný za to, aby konečně došlo ke změně. "Nová generace musí tvrdě pracovat a věřit v sebe sama. Já konkrétně si věřím. Citím, že je můžu porážet. A doufám, že se to stane už na Wimbledonu."

Řecký tenista už se blýskl v lednu na Australian Open, kde v úžasném osmifinále vyřadil obhájce titulu Rogera Federera. Švýcar mu pak porážku oplatil ve finále v Dubaji. 1:1 na zápasy to má i s Novakem Djokovičem. A porazit už dokázal i Rafaela Nadala, byť jen jednou z pěti vzájemných duelů. Letos španělského antukového krále šokoval v madridském semifinále.

Před rokem došel Tsitsipas na wimbledonské trávě mezi šestnáct nejlepších. A letos se od něj čeká ještě mnohem víc.

Britský expert, bývalý čtvrtý hráč světa Greg Rusedski vidí řeckého bojovníka jako jednoho z nejvážnějších kandidátů na titul. "Během posledního roku udělal Tsitsipas neuvěřitelný výkonnostní skok. Pořád se zlepšuje a bude se zlepšovat dál," vyjádřil se Rusedski pro Amazon Prime.

Tsitsipase dokonce přirovnal k Federerovi. "Připomíná mi Rogera, když byl mladý. Kluk, který má všechno. Jsem si jistý, že bude jednou wimbledonským šampionem i světovou jedničkou."

Vysoký Řek má jistě našlápnuto. To, co ho odlišuje od zbytku mladých perspektivních hráčů, je ale dokonalý přístup profesionála. Tsitsipas má hlavu nastavenou na velká vítězství a tenisu dokáže obětovat vše.

"Je to komplexní hráč a má v sobě určitou mentální statečnost. Užívá si být na kurtu a zároveň si věří na každého soupeře. Věří, že může porazit kohokoli. To je velmi vzácná kvalita a on jí disponuje," vysvětlil Rusedski.

Rodák z Atén by rád co nejdříve prokázal světu, že je skutečně výjimečný. Jsou totiž tací, kteří o tom stále pochybují. Třeba Boris Becker. Německá legenda se o mladých hvězdách včetně Tsitsipase nelichotivě vyjádřila po nedávném Roland Garros.

Beckera šokoval fakt, že třicátníci Federer, Nadal a Djokovič ovládli deset posledních grandslamů.

"Právě jsem četl statistiku, že žádný z aktivních hráčů mladších 28 let mimo velkou trojku, s výjimkou Thiema a Milose Raonice, nebyl v grandslamovém finále," všiml si Becker, který sám vyhrál Wimbledon, když mu bylo sedmnáct, přičemž o rok později titul v Londýně obhájil.

"Nedává to smysl. Mám velký respekt k Rogerovi, Rafovi a Novakovi, ale člověk chce vidět předání pochodně v době, kdy jsou na vrcholu. Chceme vidět, jak je Stefanos (Tsitsipas) a Dominic (Thiem) porážejí, když jsou stále ještě velmi dobří," rozčiloval se Němec.

A zmínil klíčovou vítěznou mentalitu. "Mladí ji nemají. Není to o forhendech, o kondici. Je to o přístupu, o nastavení mysli, které rozhoduje o velkých vítězstvích," uzavřel Becker.

Tsitsipas, stejně jako Thiem a třeba Alexander Zverev, budou mít šanci německého šampiona přesvědčit už velmi brzy. Wimbledon začíná za jedenáct dní.