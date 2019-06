Vondroušová v ohni úspěchu. Po euforii přicházejí varování, přidala se i Mandlíková

před 2 hodinami

První výrazný úspěch přišel velmi brzy. Markéta Vondroušová, jednoznačně největší talent českého tenisu posledních let, uchvacuje svým bleskovým vpádem do světového špičky. Její působivá tenisová akcelerace vyvrcholila na grandslamovém Roland Garros, kde si devatenáctiletá nenasazená hráčka zahrála velké finále.

Jakkoli je její fantastický počin vítán a zaslouženě veleben, ty největší výzvy má Vondroušová teprve před sebou. Dostat se nahoru je jedna věc, udržet se tam záležitost druhá, nepoměrně složitější a zrádnější.

Po euforii a gratulacích ze všech stran se teď začínají k mladičké tenistce pomalu dostávat varování. V pozici, v jaké se rodačka ze Sokolova ocitla, už před ní selhaly celé zástupy hráček, v řadě případů mnohem zkušenějších a vyzrálejších.

O tom, jak těžký úkol na Vondroušovou číhá, naposledy promluvila legenda českého tenisu Hana Mandlíková.

"Je vždycky jednodušší, když jste úplně nová tvář a zrovna se objevíte. Soupeřky ze začátku nevědí, jaké máte zbraně a jakým způsobem je použijete," řekla sedmapadesátiletá Mandlíková v rozhovoru pro Reuters.

Před svou následovnicí tak vztyčila pomyslný varovný ukazováček. Teď přijde nejtěžší fáze, Vondroušová už si udělala jméno a její nevyzpytatelná hra i její zručné kraťasy už nebudou žádným překvapením.

Ostatně už v sobotním finále French Open toho byla důkazem takticky skvěle připravená Ashleigh Bartyová. Vondroušová sama přiznala, že proti Australance najednou neměla co hrát.

"Něco podobného se stalo Jeleně Ostapenkové," připomněla Mandlíková osud lotyšské šampionky Roland Garros z roku 2017. "Přišla a pálila dělovky z každé pozice, její soupeřky nevěděly, jak její hru číst," dodala čtyřnásobná grandslamová vítězka.

Ostapenková pak na svůj velký úspěch částečně zapříčiněný momentem překvapení nedokázala výrazněji navázat. Dnes je bývalá světová pětka ve čtvrté desítce světového pořadí.

Mandlíková ví, o čem mluví, a může být pro Vondroušovou tím nejlepším pozitivním příkladem. Je totiž nejmladší českou finalistkou grandslamu.

V roce 1980 si zahrála finále na US Open, bylo jí 18 let a sedm měsíců. O sezonu později ještě coby teenagerka ovládla hned po sobě Australian Open i Roland Garros, načež vzápětí postoupila i do finále Wimbledonu.

Teď věří, že ji Vondroušová může napodobit. "Určitě může být novou tváří českého tenisu a navázat na Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou. Určitě může vyhrát grandslam. Už teď je strašně dobrou hráčkou a má to v sobě," prohlásila Mandlíková.

Podle ní teď musí mladá Češka tvrdě pracovat zejména na mentální zdatnosti a také do své hry přidávat jiné nové prvky.

Ještě před Mandlíkovou přišlo varování od další velké osobnosti českého tenisu. Jiří Hřebec, který přivedl Vondroušovou do velkého tenisu a stále jí pomáhá, zmínil jiná rizika. Hráčka totiž musí ustát nápor spojený s dosažením velkého úspěchu. Bude si podle něj muset dát pozor na míru mimotenisových aktivit.

"Teď je to absolutní hvězda. Všude ji budou zvát. Musí to trochu vyselektovat. Musí vědět, kde se to vyplatí a kde ne, aby nenaběhla na všechno. Ona musí dál trénovat a hrát, v první řadě musí mít ten tenis," řekl českým novinářům v Paříži a jako odstrašující příklad jmenoval Petru Kvitovou, kterou podle něj společenské aktivity zahltily po jejím prvním wimbledonském titulu v roce 2011.

Nemyslí si ale, že by přišel výrazný herní propad a porážky v prvních kolech na turnajích.

"S větším tlakem se musí naučit žít. Ale takový ten průměr, který hraje, i když se jí úplně nedaří, je docela vysoký. Takže si nemyslím, že bude často prohrávat v prvních nebo druhých kolech," podotkl Hřebec.

Už na blížícím se Wimbledonu bude Vondroušová pod drobnohledem. Od šestnácté hráčky současného žebříčku se budou čekat velké věci. "Potenciál má obrovský. Může porazit každou soupeřku, jen si nesmíme myslet, že teď bude na každém grandslamu ve finále," brzdí přehnaná očekávání její kouč Jan Hernych.

A zatímco Jan Hřebec nevidí travnatý povrch jako ten, co by Vondroušové vyhovoval, Hana Mandlíková je opačného názoru.

"Na trávě není Maky žádná přebornice. Tím, že je šikovná a rychlá, dobře se pohybuje, tak tam je to dobrý. Ale tam to hodně nízko odskakuje, to bude pro ni docela problém," uvedl Hřebec.

"S jejíma skvělýma rukama může hrát na trávě hodně dobře. Může tam dobře využít svůj slice a levácký servis," kontrovala Mandlíková.

O tom, jak Vondroušová první nadcházející grandslam po spanilé pařížské jízdě zvládne, se budeme moci přesvědčit od pondělí 1. července, kdy v Londýně odstartuje 133. ročník nejslavnějšího turnaje.