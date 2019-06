To nejhorší, co jsem kdy viděl. Legendární Rumun sepsul Vondroušovou a Bartyovou

před 3 hodinami

Každý, kdo ženské finále letošního Roland Garros sledoval, musí uznat, že nešlo o žádný atraktivní tenisový šlágr. Málokdo si ale dovolil tak ostrou kritiku, s jakou v uplynulých dnech přispěchal Ion Tiriac.

Osmdesátiletý miliardář, majitel turnaje v Madridu, někdejší člen elitní světové desítky a vítěz French Open ve čtyřhře. To je Ion Tiriac.

Muž, který je doma v Rumunsku tenisovou legendou, zatímco pro zbytek světa představuje spíše jakousi kontroverzní atrakci. Pro tvrdá slova nejde nikdy příliš daleko a po nedávném Roland Garros po čase znovu chytil záchvat upřímnosti.

Na paškál si "Buldozer z Brašova" vzal finále dámské dvouhry, ve kterém Australanka Ashleigh Bartyová jasně přehrála Češku Markétu Vondroušovou.

"Bylo to nejhorší finále, co jsem kdy viděl," prohlásil Rumun bez okolků. "Neskutečně špatné. Tak moc, že jsem chtěl po čtyřech gemech odejít. A to jsem taky udělal."

Devatenáctiletá Vonroušová předtím na turnaji zářila, neztratila ani set a jako nenasazená hráčka překvapivě otevřela brány finále. V rozhodujícím utkání ale na výborné výkony nenavázala.

Favorizovaná Bartyová měla cestu k prvnímu grandslamovému titulu otevřenou, což ale rozhodně neznamená, že by se tím vyhnula Tiriacově zdrcující kritice.

"Není to dostatečně dobrá tenistka na to, aby vyhrála French Open," přiznal Rumun, že byl letošní šampionkou zklamaný. A titul v jejích rukou označil za pouhou shodu náhod. "Ve finále chyběla velká osobnost typu Šarapovové, Williamsové nebo Halepové," dodal.

Svou krajanku, která prohrála ve čtvrtfinále, také nešetřil. "Hrála špatně, bez energie a bez jiskry," okomentoval Tiriac Halepovou, která nedokázala obhájit loňský titul a v žebříčku se propadla až na osmé místo. Na rozdíl Bartyové ale v rodačce z Constanty stále vidí tenistku, která může vládnout celému okruhu.

"Věřím jí, je ochotná na sobě tvrdě pracovat. Je jí teprve 27 let, má před sebou ještě minimálně šest let kariéry," uzavřel Tiriac své povídání, během něhož stihl urazit celou Austrálii.

To když uvedl: "Bartyová má jediné pozitivum v tom, že je Australanka. Ti totiž neumějí ani číst, ani psát."

Po tom, co tím chtěl úspěšný rumunský byznysmen říci, bude asi lepší nepátrat.