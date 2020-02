Táhlá krize útočí na psychiku Siniakové. V tomhle je geniální Plíšková, říká kouč

Kateřina Siniaková momentálně ve slunné Dubaji usiluje o zastavení vážné výsledkové krize. Česká tenistka v hlavních soutěžích na okruhu prohrála posledních šest utkání. Navíc v nich nezískala ani set.

Logicky tak klesá žebříčkem. Tenistka, která před rokem a půl útočila na postavení v elitní třicítce, teď pomalu opouští první šedesátku.

Úvod sezony byl přitom pro Siniakovou jako ze zlého snu.

V Šen-čenu prohrála v prvním kole s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, na Australian Open se neubránila slzám po krutém debaklu s krajankou Petrou Kvitovou. A psychické rozpoložení rozhodně nezlepšila ani minulý týden v Petrohradu, kde ji okamžitě vyřadila rozjetá Kazaška Elena Rybakinová.

"Věřím, že se Katka sebere a bude opět podávat lepší výkony. Je teprve začátek sezony, která je hodně dlouhá, tak bude čas na zlepšení," zadoufal v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý kouč Siniakové a v současnosti šéftrenér sparťanských juniorek Daniel Filjo.

Ten věří, že když Siniaková vyhraje několik těžkých zápasů po sobě, chytne se a krizi ukončí.

Taková situace už přitom nastala několikrát během nepovedené loňské sezony. Po dvou výrazných úspěších se ale Siniaková pokaždé dostala opět rychle psychicky dolů.

Na French Open se blýskla životní jízdou do osmifinále a vítězstvím nad tehdejší světovou jedničkou Naomi Ósakaovou. Poté ale až do poloviny srpna vyhrála pouhé dva duely z devíti.

Náznak zlepšení pak přišel těsně před US Open na turnaji v Bronxu, kde česká hráčka ojediněle postoupila do semifinále. Ani to ale nakonec neznamenalo návrat k někdejší formě.

Stabilnost výsledků je přitom podle Filja z dlouhodobého hlediska pro tenistku klíčová. "V minulosti už jsem říkal, že herní výkyvy stojí Katku lepší umístění na žebříčku," uvedl sparťanský trenér.

Důvod k panice prý však není namístě. Řeči škarohlídů o pádu jednoho velkého tenisového talentu jsou velmi předčasné.

"Katce bude letos teprve dvacet čtyři let. S věkem přitom přichází vyzrálost," podotkl Filjo. Je přesvědčen, že Siniaková bude postupem času psychicky mnohem odolnější.

"Když se jí nedaří, tak v tom hraje velkou roli psychika, více to řeší a vnímá. V tomhle je geniální Karolína Plíšková, která sama říká, že na porážku myslí jen do půlnoci," vysvětlil kouč.

Se Siniakovou před odletem do Dubaje krátce pohovořil a měl z jejího přístupu dobrý pocit. "Věří, že její hra jde nahoru. To je důležité. Musí jen získat potřebné sebevědomí," podotkl trenér.

Její pokles v žebříčku zatím není tak drastický, ale přece pokud v nejbližší době nepřijde série několika výher a slušný bodový zisk, může mít Siniaková starosti s nasazením do turnajů. Tím se ale podle Filja nezabývá.

"Hračky jsou hodně vyrovnané, do popředí se derou mladší, bodové rozdíly jsou minimální. Nasazení na turnajích bych moc neřešil, a neřeší ho ani sama Katka. Více důležité je to na grandslamech, kde si každý přeje do úvodního zápasu lehčí los, aby se rozehrál, nebo uklidnil před dalšími zápasy."

Siniaková miluje čtyřhru a čas od času zaznívají hlasy, že jí deblové duely mohou paradoxně škodit, odvádět pozornost od zápasů ve dvouhře. Filjo tyto názory důrazně odmítá.

"Katka hraje čtyřhry ráda, ale pouze na velkých turnajích. Tím se může na ostatních turnajích zaměřit na dvouhry. Tento model má správně vyřešený," řekl a pochválil Siniakovou za kvalifikační výkony v Dubaji.

Rodačka z Hradce Králové zvládla všechny tři kola a postoupila do hlavní soutěže. O první výhru v hlavních soutěžích na okruhu od konce loňského září bude v úterý usilovat proti krajance Karolíně Muchové.