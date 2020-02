Nemohl spát, tenisovou krizi řešil s psychologem. Teď Veselý našel ztracené kouzlo

Michal Muzikat

Hlavou se mu honily jen černé myšlenky, teď český tenista Jiří Veselý díky druhému titulu kariéry vyhlíží návrat do elitní padesátky. Vděčí za to hlavně zlepšenému servisu a odolnosti v klíčových momentech. „Po loňském turnaji v Prostějově jsem přišel s prosíkem za trenérem Navrátilem, protože moje hra byla nijaká. Trénoval jsem, ale nebylo to nikde vidět,“ prozradil 72. hráč světa.

V loňské sezoně upadla někdejší juniorská světová jednička do hluboké krize. Kromě účasti ve třetím kole oblíbeného Wimbledonu se Veselý neměl čeho chytit. Trápení prožíval i na menších podnicích a uvízl v druhé stovce světového žebříčku. "Večer jsem nebyl schopný usnout a říkal jsem si, že to nechápu. Trápil jsem se několik dní v kuse a byl i nepříjemný. Propadal jsem panice, že se už nevrátím," mluvil šestadvacetiletý hráč o pocitech v nepovedené části kariéry. Ale v zimě absolvoval těžkou přípravu, se kterou byl spokojený i jeho kouč Jaroslav Navrátil. Pro postup v žebříčku se rozhodl obětovat Australian Open a zamířil na challengery do Thajska. Tam ale zlepšenou formu nedokázal prodat. "Byl jsem po těch turnajích zase na prášky," svěřil se. Ale přišla Indie a všechno se změnilo, protože přivezl trofej pro vítěze. "Byla velká a nikam se nevlezla. Musel jsem ji nést v ruce a někteří lidé se ptali, jak procházím na letišti kontrolou," smál se Za turnaj nasázel čtyřiadevadesát es. "Na servisu jsme pracovali přes půl roku. Hodně jsem ho zlepšil. Stavěl jsem na něm hru a téměř se na něm nehrály výměny. Já jsem se potom mohl soustředit na brejknutí soupeře," viděl klíč k úspěchu. "Když dá tolik es, dá se to srovnávat s Karlovičem a Isnerem. Navíc jsme zapracovali i na forhendu, protože to byla jeho slabina" rozvedl téma Jaroslav Navrátil. Související Prožil jsem spoustu trápení, říká Veselý. Po triumfu myslí i na finále Davis Cupu Veselý byl odolný i v klíčových momentech. Za celý turnaj odvrátil šest mečbolů a vyhrál pět ze šesti tiebreaků, k čemuž mu pomohla i spolupráce s psychologem Michalem Šafářem. "Pořád jsme v kontaktu. Pokrok je vidět, jsem klidnější a racionálněji uvažuju. Naučil jsem se i neodbíhat od plánu. Tyhle maličkosti dokážou udělat velký rozdíl." Ovoce sklízí i spolupráce s koučem a bývalým hráčem Dušanem Lojdou, který s Veselým jezdí po turnajích. "Některé hráče zná a je důležité se na protivníka dobře připravit. Po každém zápase jsme v kontaktu i s panem Navrátilem, který má zkušenosti a vidí, co je potřeba trénovat. Všechno to do sebe zapadá," pochvalovala si česká jednička. Související Tvrdě jsem dřel, jsem nadšený, prohlásil Veselý po druhém titulu v kariéře Díky vítězství si zajistil účast na turnajích kategorie ATP 250 a účast na grandslamech. "Na úspěch jsem čekal dlouhou dobu. Titul byl letošním cílem a jsem rád, že se to povedlo hned na začátku. Teď musím zůstat pozitivní a užívat si pocit vítězství," povídal. Navíc kromě čtvrtfinále v Marrákeši neobhajuje žádné body. Díky tomu už nemusí tolik kalkulovat s programem, aby získal co nejvíce bodů a vyhne se nevyzpytatelným kvalifikacím. "Můžete tam dostat klidně dva hráče ze stovky a nemáte skoro žádné body. Na challengerech zase není tolik peněz a když vypadnete, tak platíte jen náklady. Navíc se chce každý na favorita vytáhnout, takže je to o hlavě," objasnil. Po turnaji byl fyzicky i psychicky vyčerpaný: "Ozvalo se mi tříslo, ale bylo to z únavy, protože jsem hrál za sebou tři dlouhá a těžká utkání," ujišťoval. Jeho dalším turnajem tak bude podnik v Delray Beach a následně by se chtěl propracovat do elitní padesátky. "Budu muset podávat ještě lépe, protože budu hrát proti lepším hráčům a oni ten servis budou číst a vracet," ví. V březnu se těší i na Davis Cup, kde bude soupeřem českého týmu Slovensko. "S těmi hráči se na okruhu kamarádíme nejvíc. Určitě tam bude cítit velká rivalita," zakončil.