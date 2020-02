Křik na hráčky mezi výměnami? To asi nehrozí, myslí si Hernych. Vondroušová ho šetří

Už příští týden se na okruhu WTA rozjede novinka, kterou zažili pouze opravdoví tenisoví fajnšmekři při kvalifikaci US Open. Trenéři budou moct radit hráčkám přímo ze svých boxů během zápasu. Týmy velkých hvězd si to pochvalují, kouč Markéty Vondroušové Jan Hernych si myslí, že inovativní pravidlo příliš nevyužije.

Od turnaje v Dubaji a pak na každém podniku WTA z kategorie Premier nebo International budou moci trenéři v této sezoně koučovat hráčky přímo ze svých týmových boxů během zápasu.

"Asi to bude tak, že hráčka vždycky přijde k lóži a trenér se s ní bude domlouvat. Asi se nedá čekat, že by na kurt pokřikoval nějaké instrukce a obě strany se přeřvávaly. Loni už tohle pravidlo fungovalo například na kvalifikaci US Open a WTA to zjevně chce vyzkoušet taky," říká pro Aktuálně.cz Jan Hernych, který vede světovou sedmnáctku Markétu Vondroušovou.

Trenér Simony Halepové Darren Cahill nebo Patrick Mouratoglou, který cepuje veteránku Serenu Williamsovou, si novinku pochvalují a vidí to jako cestu ke zatraktivnění turnajů a dobrou variantu, jak ještě pomoci hráčkám během utkání.

"Uvidíme, jak se to chytí. Pro někoho to možná pomoc bude, pro někoho ne. Myslím, že taková Maky to moc využívat nebude. Není typem hráčky, která by často potřebovala radit. Ale bude samozřejmě záležet na situaci na kurtu," naráží český kouč na to, že jeho dvacetiletá svěřenkyně si v zápalu hry často vystačí sama.

Přes deset let už WTA umožňuje trenérům přijít poradit tenistkám přímo na kurt a to jednou za set, kdykoli si to samy vyžádají. Vondroušová patří k hráčkám, které s touto volbou šetří. Je ale možné, že časem budou trenéři sedět s tenistkami na lavičce jako při Fed Cupu.

"Kdo ví, nepřemýšlel jsem o tom, ale může se zdát, že to k tomu spěje vzhledem k tomu, jak se WTA snaží turnaje inovovat," směje se Hernych.

Sám je na okruhu jako trenér relativním nováčkem a na mikrofonem snímané rozhovory si musel zvyknout.

"Chvilku mi to trvalo, než jsem se do toho dostal. Jestli je to pro diváka atraktivní, nedokážu posoudit, koukám na to jinak než normální fanoušek. Je pravda, že se sám občas podívám, co ostatní trenéři v těch určitých chvílích na kurtu říkají. Ale čistě jen z profesního hlediska," vysvětluje.

Sice si uvědomuje, že ho při poradách snímají kamery a slyší tisíce fanoušků u obrazovek. ale rozhodně se nekrotí.

"Zápas je plný emocí a v tu chvíli je to stejné jako na kurtu. Taky se člověk někdy neudrží. Přece jen potřebujete hráčce nějak důvěryhodně sdělit fakta, která by jí mohla pomoct," vysvětlil.

O víkendu odcestoval po boku Vondroušové do Petrohradu, kde budou porady na kurtu probíhat ještě postaru. Rodačku ze Sokolova v dnešním prvním kole čeká Australanka Ajla Tomljanovicová.