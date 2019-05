Strýcová v Praze rozhazuje úsměvy: Chci si to tu užít, může to být naposledy

před 2 hodinami

Odveta za bolestivou porážku z předloňského semifinále se Barboře Strýcové povedla. Proti Němce Moně Barthelové podala svěží výkon a po utkání rozhazovala spokojené úsměvy na všechny strany.

"Držela jsem se svého plánu a fungovalo to celý zápas. Pohybově jsem se cítila skvěle," potvrdila Strýcová to, co mohli na vlastní oči sledovat fanoušci na centrálním kurtu areálu pražské Sparty ve Stromovce.

Zkušená Češka potvrdila rostoucí formu. Před týdnem v Istanbulu došla do svého premiérového semifinále v sezoně a ačkoli v něm uhrála jen tři hry proti krajance a kamarádce Markétě Vondroušové, odjela z turecké metropole s nově nabitým sebevědomím.

"Hrát tam semifinále pro mě bylo důležité. I to, jakým způsobem jsem tam ty zápasy odehrála. Nastartovalo mě to," svěřila se Strýcová novinářům.

Třiatřicetiletá tenistka tak dorazila do Prahy v dobrém rozparu, který po úvodním vítězství ještě eskaloval. Strýcová po utkání jen zářila. "Hrozně mě to baví tady hrát, najednou je všechno hrozně fajn," smála se. Domácí prostředí je pro ni něčím speciálním.

"Je to o to příjemnější, že Fed Cup už pro mě skončil. Tohle je jediná šance, jak se setkat s našimi fanoušky a vychutnat si atmosféru, kterou dokážou vytvořit. Pro mě jsou moc důležití, takže si užívám hrát takový turnaj. Cítím se tu hrozně dobře," pokračovala v čistě pozitivním duchu, na kterém nic nezměnila ani následná poznámka o možném blížícím se konci kariéry.

"Kdo ví, můžu tady hrát ještě desetkrát a taky to může být naposledy. Tak je dobré si to co nejvíc užívat," dodala Strýcová.

Navzdory momentálnímu úsměvu má z prozatímního průběhu sezony zvláštní pocit. Pomalý rozjezd přisuzuje náročnému konci té minulé. "Po finále Fed Cupu jsem byla úplně vyždímaná. Měla jsem pocit, že jsem se vyndala ze všeho. Dlouho mi trvalo se z té únavy dostat, hlavně v Austrálii to bylo hodně znát," připustila.

V březnu na amerických turnajích v Indian Wells a Miami zase doplatila na zákeřný los. "Halepová a pak Maki Vondroušová. Los na prd, něco co mi fakt nesedí," vzpomínala na další porážky.

"V tenise se prostě musí sejít úplně všechno. A když se mi všechno sejde, můžu zahrát dobrý turnaj," dodala plzeňská hráčka. Momentálně je ráda, že jí nic nebolí. Na antuce jí pomohlo deset dní tvrdého fyzického tréninku před Istanbulem a také netradičně zařazená dovolená na Jamajce.

"Bylo to vůbec poprvé, kdy jsem jela na dovolenou uprostřed sezony. Ale bylo to skvělé, odpočinula jsem si," pochvalovala si Strýcová exotickou oslavu narozenin svých i své maminky.

"Byli jsme někde s rodinou společně po spoustě letech. Nemyslela jsem na bekhend a forhend, ale na to, kam půjdeme na výlet. Na stará kolena mi to moc pomohlo," uzavřela hráčka, která se v osmifinále pražského turnaje utká s Američankou Jessicou Pegulovou.