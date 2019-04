Tenistka Siniaková postoupila v Praze do druhého kola

před 1 hodinou

Tenistka Kateřina Siniaková zvládla vstup do pražského turnaje. Šestá nasazená hráčka dnes v 1. kole J&T Banka Prague Open porazila na antuce ve Stromovce Slovinku Dalilu Jakupovičovou suverénně 6:0 a 6:2.

Na centrkurtu se nyní představí Barbora Strýcová proti Němce Moně Barthelové. Poté bude na hlavním dvorci hrát Karolína Muchová s Polkou Igou Swiatekovou a Kristýna Plíšková se střetne s Natalií Vichljancevovou z Ruska.

Do hlavní soutěže se dostala přes prohru ve finále kvalifikace jako lucky loser Marie Bouzková, která se v 1. kole utká s Němkou Antonií Lottnerovou.

Siniaková, semifinalistka pražského turnaje z před čtyř let, získala v duelu s Jakupovičovou prvních sedm her a postup slavila za hodinu a pět minut. "Hrozně jsem se soustředila, aby to doma skončilo, jak to skončilo," řekla Siniaková.

Pavouk dvouhry přišel po nasazené jedničce Karolíně Plíškové i o osmičku Markétu Vondroušovou, která se dnes odhlásila kvůli žaludečním problémům.

Dnes je na programu všech šestnáct zápasů prvního kola, protože v pondělí se kvůli dešti neodehrál ani jeden duel.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Siniaková (6-ČR) - Jakupovičová (Slovin.) 6:0, 6:2, Schmiedlová (SR) - Kužmová (7-SR) 6:3, 6:3.

Kvalifikace - 3. kolo: Teichmannová (Švýc.) - Allertová (ČR) 6:4, 6:2, Haasová (Rak.) - Bouzková (ČR) 7:6 (8:6), 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo: Haddadová Maiaová, Stefaniová (Braz.) - Voráčová, Listerová (ČR/Švéd.) 6:1, 7:5.