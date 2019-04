Černošek opouští tenisovou Spartu, sní o novém Berdychovi a Kvitové v Prostějově

před 1 hodinou

Před pár dny české tenistky v prostějovském areálu zvládly barážové utkání Fed Cupu proti Kanadě. Na dvorcích tenisové Sparty v pražské Stromovce se pak zanedlouho rozběhne turnaj J&T Banka Prague Open. Obě místa i akce dlouho neodmyslitelně patřily do sféry vlivu sportovního bosse Miroslava Černoška. To se brzy změní. Jednasedmdesátiletý promotér po letošním turnaji Prahu ve svém životě trochu upozadí. Vliv na jednu z nejúspěšnějších líhní tenisových talentů v zemi plně převezmou lidé blízcí jinému sportovnímu funkcionáři a právníkovi Miroslavu Janstovi.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Černošek komentuje tento svůj krok a vysvětluje také dění kolem výstavby Národního olympijského centra pro tenis a volejbal v Prostějově, s nímž je spojena řada problémů. Řešila se půjčka od neznámého věřitele a Richard Benýšek - jiný vlivný muž žijící v Prostějově - zase napadá u soudů vůbec oprávnění na samotný zrod haly. Podle Černoška se z věci stalo lokální politické téma, které, jak věří, by mělo brzy odeznít.

Tenis jako takový každopádně Černošek rozhodně neopouští. Podepsal nové hráče a hráčky a doufá, že alespoň z jednoho nebo jedné z nich vyroste nový Berdych či nová Kvitová.

Na Moravě je tenisová půda úrodnější

Co jsou a budou dál hlavní aktivity Miroslava Černoška?



Řekl jsem si loni, že pracovně ve stávajícím tempu pojedu do 75 let. V 70 jsem za sebou táhl dva tenisové kluby - Prostějov a pražskou Spartu a dvě marketingové agentury TK Plus a Českou sportovní a některé individuální projekty s jednotlivými sportovci. Mnoho zajíců, myslivcova smrt, řekl jsem si. Tedy se soustředím na to, co mi jde nejvíc. Významné sportovní projekty, které chci držet, budou Davis Cup, Fed Cup, Zlatá tretra a dva turnaje J&T Banka Prague Open a prostějovský ATP Challenger Moneta Czech Open. Otevírá se nám ještě možnost dělat marketing ME 2021 ve volejbale žen a ME v basketbale mužů a spolu s asociací juda ME v judu. A pak ještě chci trefit něco v tenise.

Co to znamená?

Vyhodnotil jsem si, že období, kdy jsem trefil Nováka, Berdycha, Štěpánka, Kvitovou, Šafářovou, Veselého, Pavláska, skončilo. Hlavně u kluků nám to kulhá. Domluvil jsem se tak se dvěma novými talenty - Jirkou Lehečkou a Daliborem Svrčinou. A přidal jsem si k tomu ještě sestry Fruhwirtovy. S těmito čtyřmi talenty jsem podepsal marketingové smlouvy a věřím, že ještě aspoň jednoho z této čtveřice udělám. S tím je spojeno také to, že se budu víc koncentrovat na Prostějov. Tady jsem v minulosti ty talenty vychoval, tady je ta půda úrodnější.



Z vašich zkušeností tedy vyplývá, že tenisový talent snáz vykvete v Prostějově než třeba v Praze?

Jirka Novák byl z Přerova, Tomáš Berdych z Valašského Meziříčí, Lucka Šafářová z Brna, Petra Kvitová z Fulneku, Radek Štěpánek z Karviné. Jednoznačně. Proto, že náklady na to jsou v Prostějově nižší než v Praze. A pak také je to pravděpodobnější proto, že děti na Moravě jsou pokornější, pracovitější, střídmější. Jak říkal Honza Kukal, je lepší mít děti z průměrných standardních rodin. Děti, které mají od rodičů nadstandardní zázemí, nemají takovou motivaci. A měl pravdu.

Znamená to tedy to, že pro klub v Praze si najdete nějakého manažera, nebo jej opustíte a celkově ho bude řídit někdo jiný?



Právník Jakub Kotrba, spolupracovník předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, se už stal po mé ženě předsedou představenstva. Já skončím po turnaji ve funkci člena správní rady. Česká sportovní tam bude dál působit, ale co se tenisu týče, budu pokračovat v Prostějově v domácím prostředí.

Šíří se spekulace o tom, že vliv na Spartu by chtěl mít miliardář Tomáš Chrenek, který v minulosti podporoval a podporuje mnohé vaše projekty, a to, že Spartu opustíte, má být součástí širších obchodních dohod mezi vámi. Je to tak?



Já už slyšel takových spekulací a tolik jmen, proto je ani nebudu komentovat. Variant, jak se vše na Spartě vyvine, je jistě mnoho, ale bude to již bez mého vlivu. To, že já ze Sparty odcházím, tak to bylo rozhodnutí jen o mně.

Co se týče sponzoringových kontraktů, které pomáháte zajišťovat vašim svěřencům, podařilo se vám získat nějaké nové v poslední době?

U Petry Kvitové jsme podepsali kontrakt na propagaci baterií značky Tesla, stala se tváří Nadace ČEZ a je blízko dohodě s novou kosmetickou značkou. Nyní má mezi sponzory L'Occitane en Provence, Tag Heuer, Nike a Wilson. Máme to rozdělené tak, že já dělám český trh, světová agentura IMG pro ni dělá globální kontrakty. Katka Siniaková má díky mně významnou stavební firmu Eurovia a hodinářskou značku Tag Heuer. Spolupracuju pak ještě s Bárou Strýcovou, pomáhám jí například s autem a nějakými financemi.

Veselý je úkaz, Siniaková v rozpuku

Jak vidíte aktuální sportovní formu hráčů a hráček, s nimiž spolupracujete?



Petra má určitě ambice vyhrát grandslam, cítí, že nemůže hrát velké množství turnajů. Katka Siniaková je, řekl bych, v rozpuku. Z pohledu slávy a peněz jí pomohl debl, ale přináší jí úskalí v singlu. Mám z ní pocit, že cítí krizi v singlu. Bára už se pak asi pomalu chystá na sportovní důchod, stejně jako Lucka Šafářová.

S Tomášem Berdychem jsem byl nedávno v Miami na večeři. Chce zkusit zase začít v Madridu, nejpozději v Římě. A když to nepůjde, zkusí hrát až trávu. Myslím ale, že Berďa je smířený s osudem, ví, že má za sebou skvělou kariéru, a když zjistí, že to nejde, určitě není typ, který by se plácal na 120. místě žebříčku a hrál kvalifikace. Jirka Veselý je pro mě zvláštní úkaz. Neumím si zatím odpovědět na to, jak s předpoklady, které má, výška, silná levá ruka, může mít takové výkyvy. Pořád ale bojuje. No a Adam Pavlásek je technicky pořád hrozně šikovný. Návrat pro něj ale bude těžký.

Co další sportovci?

Mezi nimi asi nejvíc vyniká Lukáš Krpálek. Staráme se i o atlety Jakuba Vadlejcha, Pavla Masláka a hokejistu Jakuba Voráčka.



S Jaromírem Jágrem už nespolupracujete?

Už nám vypršely všechny smlouvy. Nyní je to víc v neoficiální rovině.

V Česku bude po téměř deseti letech znovu zápas NHL. U tohoto projektu se nenabízelo nějaké pro vás zajímavé napojení, protože dřív u toho právě vaše agentura byla?

Tentokrát tam pro nás nebylo místo, NHL podepsala globální kontrakt s globální agenturou Live Nation, která kompletně realizuje jednotlivé zápasy v různých zemích.

Zmiňoval jste, že dál chcete produkčně zajišťovat zápasy Fed Cupu a Davis Cupu a české účasti. Co říkáte na změny, které v případě Davis Cupu už proběhly a Fed Cup nejspíš čekají?

Nedává mi smysl, aby se týmy neukazovaly doma. Mnoho hráčů a hráček na Davis Cupu a Fed Cupu lákalo hlavně to, že se mohou ukázat před domácím publikem. Když ale chceme dělat tenis, máme zájem v tom ve spolupráci s Českým tenisovým svazem pokračovat. O modelu soutěží nerozhodujeme v Česku, a tak se musíme snažit maximálně využít novou situaci. Třeba můžeme chtít finálový turnaj Fed Cupu pořádat tady u nás, pokud tedy dojde k podobnému vývoji jako u Davis Cupu.

Mafiánské praktiky? To je absurdní

V posledních týdnech se znovu rozviřuje kauza kolem dostavby Národního olympijského centra v Prostějově. Zejména se řeší půjčka od vás směrem ke spolku, který centrum spravuje, k níž nejsou doklady. To šéf české pobočky Transparence International David Ondráčka nazval ukázkovou mafiánskou praktikou jako vystřiženou z 90. let. Je to ukázková mafiánská praktika?

Odpovím trochu zeširoka. Zjistilo se, že Nymburk a tamní centrum nepokryjí všechny sporty a neobslouží přípravu vrcholových sportovců, reprezentantů. Objevila se koncepce rozšíření páteřních sportovišť. A tak jsem dal řeč s Jirkou Kejvalem z Českého olympijského výboru a někdejším náměstkem na ministerstvu školství pro sport panem Kocourkem. Ukázalo se, že tenis se vymyká aglomeraci Nymburk, Račice, Nové Město na Moravě a že vzhledem k výsledkům, které tu máme v tenise a také ve volejbale, by národní centrum pro tenis a volejbal mohlo vzniknout v Prostějově. Koncepce se držela, dostali jsme příslib dotace od MŠMT na 110 milionů korun. Úkol od ministerstva s tím spojený byl zajistit projektu co nejvyšší důvěryhodnost.

Navštívil jsem tedy primátora města Prostějov, krajský úřad a dohodl se s městem a krajem za mou místní společnost TK Plus na jejich participaci v projektu. Jistě si vzpomenete, jak se dotační kauza na ministerstvu pod ministryní Valachovou podepsala na celém sportovním prostředí. My už ale měli rozestavěno a slíbené dotační peníze nepřicházely. Rozhodli jsme se, že to vyřešíme půjčkou. Sehnali jsme věřitele, zaplatili splátku stavební firmě. Bohužel se pak celá výstavba, už placená dál z dotace MŠMT, dostala do kolize s místním politickým děním.

V Prostějově je dlouhodobý spor vedení města a opozice. A vzít si Černoška na paškál se politicky hodí. Polovina lidí tady mě zbožňuje, polovina mě nemá ráda. Když jdu do něčeho s krajem a městem, tak jsem si říkal, že jdu do něčeho, co bude čisté, transparentní. Vím, kde zaklepat, kde to je účinnější, méně účinné. Ovšem co říct k obvinění z mafiánských praktik? Po mafii zůstávaly vypálené domy a postřílené děti. My se zasadili o vznik nové sportovní haly, kde děti denně cvičí. To tvrzení je zlé a absurdní.

Týká se té bezdokladové půjčky. Příští týden má kraj a město v zastupitelstvech jednat o způsobu vyrovnání zmíněné "tajné" půjčky ve výši 23 milionů korun. Věříte, že tím celý příběh kolem haly skončí a už bude dál jen dobře fungovat?

Tři subjekty se shodly na tom, že současná výše dluhu 19 milionů korun, čtyři miliony už byly splaceny dříve, bude uhrazena tak, že kraj dá sedm milionů korun, město šest milionů korun a TK Plus také šest milionů. Rada kraje a rada města už to schválila, takže zastupitelstvo by s tím nemělo mít problém.

Je možné odtajnit to, kdo je věřitelem a poskytovatelem té 23milionové půjčky?

Byli jsme postaveni před situaci, že musíme zaplatit dluh dodavatelské firmě. Kdybychom to nezaplatili, celý projekt skončí krachem. Našel jsem privátní osobu, která nám byla ochotna pomoct. Město ani kraj by nebyly schopné tak rychle potřebné peníze sehnat. Daná osoba ale nechce dát trhu na vědomí to, že je ochotna takovým způsobem půjčovat. Bezúročně se splatností, až to půjde. Nezištně nám pomohla, proč má za to být pranýřována?

Projekt byl mnohými kritizován také proto, že hala je postavena tak, že v ní například není možné hrát florbal podle mezinárodních nároků na florbalové hřiště.



K tomu já jsem vždy říkal, že je to olympijské centrum. Florbal ale není olympijský sport.

Funguje ta hala dnes dobře?



Určitě. Ráno tam trénují kluby, dopoledne místní střední školy a odpoledne malí tenisté, volejbalisté a basketbalisté. Týdně se tady protočí skoro tisíc dětí. O víkendech se tady hrají různé zápasy, turnaje. V květnu tu bude soustředění mládežnických reprezentací ve volejbale. I dospělý nároďák žen tu plánuje tréninky. Do Prostějova se nám ve spolupráci s Českým tenisovým svazem podařilo dostat Evropskou tenisovou akademii. Přes dvacet talentů z celé Evropy tu bude se svými kouči trénovat. Polovinu nákladů financují národní tenisové svazy, polovinu Evropská tenisová federace. Myslím, že než rozbořené koupaliště, které tam stálo doteď a bydleli tam bezdomovci, je lepší mít pěknou halu, kde sportují děti.



Znamenají komplikace kolem tohoto projektu třeba taky to, že si říkáte, že se budete méně pouštět do nových věcí?

Mám 71 let. A když takový projekt sklidí takovou kritiku a má takové komplikace, tak o tom samozřejmě přemýšlíte.