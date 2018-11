Šestý titul na dohled. Siniaková přidala druhý bod, Češky vedou po prvním dni 2:0

Aktualizováno před 9 minutami

České tenistky vedou ve finále Fed Cupu nad Američankami 2:0 a bod je dělí od trofeje. Druhou výhru přidala Kateřina Siniaková, která zdolala 6:3, 7:6 Alison Riskeovou. Před ní Barbora Strýcová zvládla emoce, v zaplněné O2 areně otočila duel se Sofií Keninovou a za dvě a tři čtvrtě hodiny zvítězila 6:7, 6:1 a 6:4.

Svěřenkyně kapitána Petra Pály mají v neděli tři pokusy, aby získaly vítězný bod a pošesté za osm let zvedly nad hlavu stříbrnou trofej pro královny Fed Cupu.

K první dvouhře by měla od 12:00 nastoupit Siniaková proti Riskeové, pak případně Strýcová s Keninovou. Na české straně ale může teoreticky naskočit do hry Petra Kvitová, která se potýká s nachlazením a proto dnes do hry nezasáhla. Američanky mají v záloze Danielle Collinsovou. Za stavu 2:2 by o vítězkách rozhodla čtyřhra.

Finále tenisového Fed Cupu v Praze (tvrdý povrch):

ČR - USA 2:0 po úvodním dnu

Strýcová - Keninová 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Siniaková - Riskeová 6:3, 7:6 (7:2).