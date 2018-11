Ani Total Recall, ani Fantomas. Berdych šokoval Kvitovou v masce švýcarského dědečka

před 18 minutami

Z šedesátiletého švýcarského fanouška Huberta Schmidta se v pražské O2 aréně vyklubal Tomáš Berdych.

Petra Kvitová se v úterý ráno v pražské O2 aréně stala terčem do detailu vymyšleného žertu.

Po kratičkém tréninku už se virózou schvácená tenisová hvězda chystala zpět k horkému čaji, když se na dvorci objevil Hubert Schmidt. Šedesátiletý švýcarský fanoušek, vítěz imaginární soutěže společnosti TAG Heuer "Namaluj svůj idol", o holi a se starou dřevěnou raketou v ruce vyslovil přání: vyměnit si s Kvitovou na dvorci pár míčků.

Česká tenistka neměla problém mu vyhovět, sama je totiž ambasadorkou slavné hodinářské značky. Úvodní lehké pinkání se ale rychle začínalo zrychlovat a Kvitová brzy pochopila, že tenhle pán to s raketou pořádně umí. "Ten je nějakej dobrej," smála se tenistka, když kolem ní začaly z rakety šedovlasého muže létat rychlé forhendy i drtivá podání.

Do poslední chvíle ale nepoznala, o koho vlastně jde. Až při závěrečném podání rukou u sítě se na svého protihráče dlouze zadívala a prozřela: "Nice to see you, Tomáši," vydechla s úsměvem.

S nápadem přišli čeští zástupci firmy v České republice. Chtěli natočit originální reklamu. Projekt se připravoval několik týdnů, výroba masky pro Berdycha zabrala týdny tři. Maskér David Šesták začal s českým tenistou pracovat už ve čtyři ráno, aby bylo jeho krytí kolem deváté hodiny dokonalé. Povedlo se.

"Moc jsem si to užil, i když to byl den plný nervů, zda mě Petra nepozná a zda se něco nepokazí. Vše se muselo točit na první pokus, kdyby cokoli nevyšlo, nešlo nic opakovat. Bylo veselé sledovat, jak Petra začala velmi zvolna, ale jak jsem začal já přitvrzovat, přidávala i ona a přestávala starého výherce šetřit," smál se Berdych.

"I když jsem v masce s umělými zuby vypadal hodně vážně, v duchu jsem se od rána smál, ostatně jako nakonec všichni, kteří u toho byli. Je potřeba umět si udělat legraci i ze sebe," dodal.

Kvitová přiznala, že jí od začátku na starším pánovi cosi nehrálo. "Švýcar se mi zdál nějaký divný a přitom povědomý," uvedla.

"Už po prvních úderech bylo jasné, že to umí. Že to hodně umí. Ke konci jsem už pomalu přestala stíhat a bylo mi jasné, že něco není v pořádku. Že je to Tomáš, to mi skutečně secvaklo až úplně na konec. Moc mě to pobavilo," řekla Kvitová.