Šafářová ukončí v Austrálii kariéru: Chci jít cestou, která mě udělá šťastnější

před 1 hodinou

Jednatřicetiletá česká tenistka Lucie Šafářová v pražské O2 aréně oznámila konec kariéry. Jejím posledním turnajem bude lednové grandslamové Australian Open.

Čtyřnásobná vítězka Fed Cupu, finalistka French Open a pětinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře má necelé dva měsíce na to, aby se připravila na svůj poslední turnaj.

"Toho stresu a cestování už bylo opravdu hodně. Chci jít jinou cestou, která mě udělá šťastnější. Chci končit hezky a teď je pravý čas," prohlásila Šafářová na sobotní tiskové konferenci.

Rozhodnutí rozloučit se s úspěšnou sportovní kariérou v rodačce z Brna zrálo delší dobu.

"Dosáhla jsem hodně věcí, myslím si, že můžu být spokojená. Chci se vyhnout tomu, abych hrála menší turnaje a kvalifikace. To by bylo trápení a cítím, že by to tak být nemělo," vysvětlila 106. hráčka současného žebříčku WTA a někdejší světová pětka. V lednu v Austrálii se bude chtít představit jak ve dvouhře, tak v deblu.

Konec kariéry oznámila Šafářová bez výraznějších emocí. Vnitřně se s ním smířila už na zářijovém US Open.

"Měla jsem tam velkou krizi. Nikdo to neviděl, ale po porážce s Bartyovou jsem měla jasno, brečela jsem po cestě z kurtu a pak i hodně v šatně. Věděla jsem, že je konec, že už zdravotně nemám na to se vracet," popsala.

Šafářová přiznala, že jí tenis bude chybět. Ráda by zůstala zainteresovaná v tenisovém prostředí. "Mám nějaký čas na to se rozhlédnout. Mám nabídky z tenisu, dělat manažerku a další věci. Určitě by mě naplňovalo někomu předat zkušenost. Třeba neteřím nebo i někomu mladšímu."

Má ale i další velké sny, na jejichž splnění se snaží pracovat. "Toužím po cestování, které nebude spojené se stresem. Yellowstone už jsme si s Bethanií Mattekovou-Sandsovou teď splnili. Hodně mě láká Nový Zéland s batohem na zádech a jsme s Beth domluvené po jejím Wimbledonu na raft na Grang Canyonu."

Šafářová, známá milovnice kávy, také touží po vlastní kavárně. "Udělala jsem si kurz baristy, takže už jsem na to i vzdělaná," potvrdila.

Na svůj poslední turnaj se bude připravovat doma v České republice. "Přihlásila jsem se kvůli tomu na francouzskou ligu, kterou hraju příští týden. Chtěla jsem si nahrát nějaký zápas, odehrála bych třeba ještě českou extraligu. Trénovat budu tady doma, nepoletím na Floridu jako jsem byla zvyklá. A doufám, že ostudu neudělám," smála se Šafářová.

V tuto chvíli netuší, zda se v Melbourne dostane přímo do prvního kola dvouhry. "Je to na hraně. Některé roky bych se dostala, některé ne. Existuje i ta varianta, že bych žádala o divokou kartu. Uvidíme, zahrála bych si případně i kvalifikaci. Chtěla bych zkrátka ukončit kariéru na grandslamu, a proto jsem se takhle rozhodla," vysvětlila.

Za svou kariérou se ohlíží bez výčitek. "Každý tenista chce vyhrát grandslam v singlu, v Paříži se mi povedlo finále, ve Wimbledonu semifinále, v Austrálii čtvrtfinále, máme bronzovou olympijskou medaili s Bárou, tituly ve čtyřhře. Mohlo to být ještě lepší, ale myslím, že můžu být spokojená," uzavřela bývalá deblová světová jednička.