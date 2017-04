Šarapovová se vrací, nenáviděná, nepohodlná. Kritika ji netrápí, zájem o Stuttgart je extrémní

před 28 minutami

Ve středu se do tenisového kolotoče vrací Maria Šarapovová. Ruska si odpykala patnáctiměsíční trest za doping. Přijetí od ostatních hráček bude chladné, od pořadatelů naopak vřelé.

Praha/Stuttgart - Během půldruhého roku se z ní stala bezkonkurenčně nejkontroverznější postava současného ženského tenisu. Aniž by za tu dobu jedinkrát udeřila do míčku. Celý svět je teď zvědavý na její návrat.

Ruská megahvězda Maria Šarapovová vstoupí ve středu do antukového turnaje ve Stuttgartu. Držitelka divoké karty se vrátí poté, co si odseděla patnáctiměsíční trest za užití nedovoleného meldonia.

Jestliže před dopingovou aférou nepatřila mezi nejoblíbenější hráčky na okruhu, nyní ji lze označit ještě negativnějšími nálepkami. Je nenáviděná, pro mnohé nepohodlná.

Soupeřky jí nemohou odpustit, že se může vrátit bez jakýchkoli dramatičtějších následků. Žebříčkově sice bude začínat od nuly, nemusí ale ztrácet čas na nejmenších turnajích a v kvalifikacích. Díky své slávě a marketingové výjimečnosti jí pořadatelé prestižních klání budou na rukou nosit.

Menší podnik ve Stuttgartu je teď ostře sledovanou událostí, srovnatelnou snad i s grandslamem. Návrat Šarapovové vzbuzuje emoce, kterých se divákům okruhu WTA v posledních měsících přece jen v takové míře nedostává. Přináší s sebou nevšední příběh. O vině, trestu, rozdílném vnímání spravedlnosti, o protekci a velkých penězích. A kdo ví, třeba i o odpuštění.

Na každý pád, pokud někdo tvrdil, že tenis už ruskou carevnu nepotřebuje, spletl se. Několik týdnů před datem comebacku nebylo pochyb o extrémním zájmu celého sportovního světa, jež se nyní do hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko upíná. Organizátoři turnaje museli vyřizovat stovky novinářských žádostí o akreditace, divácký zájem je enormní.

Šarapovová to teď bude mít těžké, chtělo by se říct. Jenže by to nebyla tak úplně pravda. Ruska sice nemá mezi tenistkami přátele, jak před nedávnem trefně poznamenala Barbora Strýcová, ovšem to jí nikdy nevadilo. A ani teď si s nepřetržitým několikaměsíčním přílivem zlostných reakcí nedělá zbytečné starosti.

"Nevidím nic zlého, neslyším nic zlého, neříkám nic zlého," vyjádřila se poprvé před pár měsíci na Instagramu pomocí citátu od Konfucia. A nyní těsně před svým prvním zápasem proti Italce Robertě Vinciové dodala: "Ty řeči, ty mě trápí ze všeho nejméně. Myslím si, že jsem respektovaná. Uvidíme, jak proti mě budou hrát."

O něco sdílnější byl manažer "sibiřské sirény" Max Eisenbud. Ten vyjádřil jasný názor na to, proč se hráčkám nelíbí fakt, že pořadatelé turnajů udělují Šarapovové divoké karty. Na paškál si přitom vzal dvě tenistky, jež zatím v kariéře nevyhrály grandslamový titul, byť se v žebříčku pohybovaly na absolutním vrcholu, nebo těsně pod ním. Dánku Caroline Wozniackou a Polku Agnieszku Radwaňskou.

"Všechny tyhle hráčky, jako je Radwaňská a Wozniacká, které nikdy nevyhrály grandslam a nová generace je začíná překonávat, jsou chytré a snaží se, aby Maria nestartovala na French Open," uvedl Eisenbud s narážkou na stále nerozhodnuté pořadatele antukového Roland Garros.

"Žádná Serena, žádná Maria, žádná Vika, žádná Petra, to je prostě jejich poslední šance vyhrát grandslam," vyjádřil se s tím, že o detailech dopingového případu Šarapovové zmíněné tenistky nemají ani ponětí.

Jak to vlastně doopravdy bylo, to se zřejmě nikdy nedozvíme. Skutečně šlo "jen" o chybu, osudnou nepozornost, kdy si Ruska a její tým nevšimli zařazení meldonia na seznam zakázaných látek? Odpověď není až tak důležitá. Ruska se sama přiznala, kála se, dostala trest a ten si odpykala. Teď už je na pořadatelích, zda ji na turnajích budou chtít nebo ne.

Nářky o tom, že by divoké karty měly dostávat jen tenistky vracející se po zranění, nikoli dopingové hříšnice, nemají opodstatnění. Žádné takové regule totiž neexistují. Šarapovová v tuhle chvíli nedělá nic špatného. Chcete mě? Přijedu. Zákon nabídky a poptávky.

"Trest jsem si odseděla, tak proč se tím trápit. Nevidím žádný důvod na mě tlačit. Kdyby byl můj případ nejasný, každý by mě mohl soudit. Pokud o mě teď ostatní mluví špatně, tak to není korektní," řekla hráčka, která před týdnem oslavila třicáté narozeniny.

Tenis je ve své moderní podobě především byznysem. A Šarapovová jeho vlajkovou lodí. Vždyť plných deset let po sobě byla nejlépe vydělávající sportovkyní světa. Těžko si představit, že by takovou tenistku, pětinásobnou grandslamovou šampionku někdo na svém turnaji nechtěl.

"Taky by se mi divoké karty hodily, když jsem se po trestu vracela, ale nejmenuju se Šarapovová," povzdechla si Bára Strýcová, rovněž hráčka, jež si odpykala trest za doping. V její větě je hodně pravdy.

Šarapovová je prostě Šarapovová. Zachází se s ní nadstandardně a jiné to nikdy nebude. Nálepky dopingové hříšnice se přesto nikdy nezbaví, i kdyby se na hlavu stavěla. Pokud se ovšem vrátí s pokorou a bude bavit publikum skvělým tenisem, mohl by její nevšední příběh končit odpuštěním.

