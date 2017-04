Pekelná soda od Američanek: Plakala jednička Benešová, teenagerka Kvitová a pak úplně všichni

před 53 minutami

V roce 2009 zažily české tenistky neuvěřitelné zklamání. Finále Fed Cupu bylo na dosah, Američanky ale v Brně předvedly nefalšovaný "zázrak na kurtě".

Praha - Semifinále Fed Cupu proti Spojeným státům americkým, to bude bitva jako řemen. Pro české tenistky v okleštěné sestavě obrovská výzva. Za oceánem se tým nehrajícího kapitána Petra Pály o víkendu pokusí o šestý postup do finále během minulých sedmi let.

A jistě budou chtít napravit poslední neuvěřitelné selhání, které se jim v duelu s Američankami přihodilo před osmi lety.

Tehdy také usilovaly o postup do finále. Prvního po dlouhých jednadvaceti letech. Na jejich lavičce už seděl současný kapitán Pála, ovšem teprve prvním rokem. Bylo mu třiatřicet a tehdy ani netušil, že se během dalších osmi let stane nejúspěšnějším nehrajícím kapitánem celé historie Fed Cupu.

V roce 2009 v brněnské hale Rondo ale žádnou euforii nezažil. To, co se tehdy stalo, mělo k něčemu takovému daleko. On i jeho vyvolené hráčky zažily pekelnou sodu, kterou dlouho marně rozdýchávaly.

Jen si to představte: narvaná hala, soupeř zvučného jména, ovšem bez hvězdných sester Williamsových. K tomu možnost slavně vybojovat finále. Papírové předpoklady hovořily jasně, Češky jsou jednoznačnými favoritkami. Jenže…

Pěkně popořadě. Do prvního sobotního duelu nastoupila teprve devatenáctiletá Petra Kvitová a roli favoritky zvládla, když snadno přehrála deblovou specialistku Bethanii Mattekovou. Druhý bod vzápětí měla dodat česká jednička Iveta Benešová, tehdy pětadvacátá hráčka světového žebříčku, prožívající jedno z nejlepších období kariéry.

Jenže proti 114. hráčce rankingu Alexe Glatchové fatálně selhala a uhrála pouhé tři hry. Po utkání se totálně sesypala a v slzách naříkala: "To nemá cenu, už to nechám mladším," tvrdila, byť jí bylo pouze šestadvacet let. "Mám nějaký problém v hlavě, s Fed Cupem se peru, hraju jako pětistá hráčka světa. Na kurtu ani nevím, co dělat," plakala Benešová a v neděli do dvouhry nenastoupila.

I přes sobotní zklamání to v neděli chvíli vypadalo, že Češky nakonec role favoritek zvládnou. Místo Benešové nastoupila do třetího singlu Lucie Šafářová a se svou budoucí deblovou parťačkou a nejlepší kamarádkou Mattekovou-Sandsovou neztrácela čas, vyhrála 6:3, 6:1.

Kvitová pak měla potvrdit postup proti Glatchové, jenže ta ještě vyšperkovala neskutečný výkon ze soboty a vycházející hvězdě českého tenisu nadělila stejný debakl jako Benešové: 2:6, 1:6! Na tiskové konferenci se pak česká teenagerka rozplakala.

Rozhodnutí tedy přinesla čtyřhra. V ní už Češky favoritkami nebyly, Benešová s Květou Peschkeovou totiž nastoupily proti specializovaným deblistkám Mattekové-Sandsové a Huberové. Vše vypadalo úžasně a hala Rondo už pomalu slavila. Češky vedly 6:2, 5:2 a měly mečbol.

Return Peschkeové vyletěl pár centimetrů za základní čáru a další šanci už Češky nedostaly. Američanky servis udržely a nadechly se k nadpozemskému obratu. Druhou sadu ovládly v tie-breaku a ve třetí už jasně dominovaly.

Z oslavy postupu se rázem stal večer plný zklamání a deprese. Slzy českých tenistek tekly proudem a šokovaný Pála po utkání jen bezmocně hlesl: "Je mi holek strašně líto." Na finále si český tým pod jeho vedením musel ještě dva roky počkat. Jak to bylo dál, netřeba připomínat.

