Šarapovovou zvýhodňují. Z morálního hlediska je to zlé, tvrdí Novák. Trapné, říká Šavrda

před 36 minutami

Českým tenisovým expertům se nelíbí, že se s ruskou megahvězdou po návratu bude jednat jako z protekčním dítětem. Chápou ale, že pro organizátory turnajů je účast Šarapovové velkým lákadlem.

Praha - Nemá žádné body, přesto se nemusí bát, že by musela začít od nuly na těch nejmenších turnajích. Maria Šarapovová se za necelý měsíc vrátí po dopingovém trestu za užití nedovoleného meldonia na tenisové kurty a má jistotu, že s ní bude zacházeno v rukavičkách.

Jedna z nejvýznamnějších tenisových celebrit bude dostávat divoké karty na největší turnaje, pro organizátory je totiž její účast po všech stránkách výhodná. Ale je to dobře pro samotný tenis?

"Z morálního hlediska je to zlé. Skoro to vypadá, že člověk může dopovat, porušovat pravidla a skoro nic se mu nestane," řekl deníku Aktuálně.cz bývalý špičkový tenista Jiří Novák.

"Osobně si myslím, že WTA s těmito věcmi manipuluje podle toho, o koho zrovna jde. Je to samozřejmě nespravedlivé," přidal se někdejší daviscupový kapitán Vladislav Šavrda.

Tenisoví experti ale samozřejmě na kauze, jež hýbe světovým tenisem, vidí obě strany mince. "Je to obrovská ikona, každý turnaj ji chce mít. Naláká na ni sponzory a fanoušky," podotkl Novák.

"Ona nemá body, člověk by tedy řekl, z jakého důvodu ji upřednostňovat. Ale když se na to podíváte optikou organizátorů, už je to složitější. Těžko si představit, že by ona nebo třeba Federer a Nadal jezdili po návratu na ty nejmenší turnaje," dodal.

V takovém případě by se comeback největších tenisových hvězd s velkou pravděpodobností vůbec neuskutečnil. "Ale nedivím se ostatním hráčkám, že se jim to nelíbí. Je to velké morální dilema," prohlásil bývalý pátý hráč světového žebříčku.

Proti udělování divokých karet Šarapovové se v průběhu posledních týdnů vyjádřila řada významných tenisových osobností. Výrazně kritická byla například Dánka Caroline Wozniacká, Němka Angelique Kerberová, Italka Francesca Schiavoneová, Brit Andy Murray nebo mladý Australan Nick Kyrgios.

V tuto chvíli má pětinásobná grandslamová šampionka díky zájmu pořadatelů jistý turnaj ve Stuttgartu, kde se 26. dubna vrátí po patnáctiměsíčním trestu. Podobně proklouzne také na následné prestižní podniky v Římě a Madridu. Její manažerský tým navíc stále dělá vše možné, aby přesvědčil k udělení divoké karty váhající organizátory grandslamového French Open.

Vladislav Šavrda si myslí, že prohřešky proti dopingovým pravidlům jsou neodpustitelné. "Nemohu samozřejmě posoudit, do jaké míry to byl z její strany jen omyl, ale provinění proti pravidlům je jasné. V tu chvíli by se každému mělo měřit stejným metrem. Ať už je to Bohdan Ulihrach nebo Maria Šarapovová," zmínil tenisový manažer paralelu s někdejším českým tenistou, který rovněž čelil obvinění z dopingu.

"Je možné odvolat se, žádat o zmírnění trestu, ale zvýhodnění formou divokých karet, to mi přijde vyloženě trapné," poznamenal Šavrda. Podle jeho soudu na tom nic nemění ani fakt, že osobnosti podobného typu obzvlášť ženský tenis v současné době potřebuje.

"Na kurtu je atraktivní, vypadá dobře, navíc umí skvěle tenis. Je to prostě tak, že mě přijde současný ženský peloton chudý a velice nudný. Šarapovová to určitě oživí. Když je momentálně světovou jedničkou Kerberová, tak to mi ta úroveň přijde vyloženě ubohá," uzavřel Šavrda.

autor: Aleš Vávra | před 36 minutami

Související články