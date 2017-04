Nechutný klaun se utrhl ze řetězu. Pro svět je Nastase primitiv, Rumuni hon na legendu nechápou

před 46 minutami

Málo vídaný skandál rozpoutal o víkendu během fedcupového utkání mezi Rumunskem a Velkou Británií domácí nehrající kapitán Ilie Nastase. Bývalý nejlepší hráč světa byl za své urážlivé chování tenisovou organizací ITF suspendován.

Praha - Už ve chvíli, kdy Ilie Nastase, známý svým často urážlivým a sexistickým chováním, vstupoval na lavičku ženského národního týmu Rumunska, mnozí si nechápavě a nesouhlasně klepali na čelo.

Tahle kombinace je jako časovaná bomba, tvrdili. To, z čeho panovaly nadstandardní obavy, se naplno potvrdilo o uplynulém víkendu v rumunské Constantě. Sedmdesátiletý bouřlivák jako nehrající kapitán selhal na celé čáře.

"Nastase musí být vyhnán z tenisu," píše britský deník The Guardian. Bývalý první hráč tenisového žebříčku je terčem ostré kritiky, svět jeho jednání jednoznačně odsoudil a organizace ITF v pondělí Rumuna suspendovala.

"Je mi to úplně jedno, ať mě klidně zavřou do vězení, pokud uznají za vhodné," reagoval Nastase. Co se vlastně o víkendu stalo?

Svou klaunskou šarádu někdejší playboy odstartoval už během pátečního losu. Po čerstvě vdané a momentálně podruhé těhotné kapitánce Britek Anne Keothavongové několikrát v žertu žádal číslo jejího hotelového pokoje, při společném focení pak viditelně rozčarovanou trenérku objímal kolem ramen.

Další nevhodný žert přidal během tiskové konference. Při hovoru o prvního potomka čekající Sereně Williamsové doslova prohlásil: "Uvidíme, jakou to dítě bude mít vlastně barvu. Čokoládovou s mlékem?"

Watch the controversial scenes which saw Jo Konta leave the court in tears during her #FedCup match in Romania 👉

https://t.co/rOlZdl288Z pic.twitter.com/PxIK2EQaaZ — BBC Sport (@BBCSport) April 22, 2017

Už tato narážka vyvolala bouři odmítavých reakcí na sociálních sítích, to ovšem ještě tenisový svět netušil, co Nastase předvede v sobotu přímo na dvorci. Během utkání Soranny Cirsteaové s Johannou Kontaovou někdejší neúspěšný kandidát na starostu Bukurešti vypěnil, když si hostující tým stěžoval na poněkud nenávistné fandění domácích příznivců.

Muž přezdívaný Nasty, tedy "nechutný", začal Britkám vulgárně nadávat, nazval je - použijme raději ten nejslušnější možný překlad - "pitomými běhnami". Na celé kolo křičel, že "tohle není žádná zku.vená opera". Své si od něj pak vyslechl i umpirový rozhodčí, který rumunského kapitána musel vykázat na tribunu.

Diváky samozřejmě incident ještě více vyhecoval a po dalších urážkách skončila citlivá Kontaová v slzách. Utkání muselo být na pětadvacet minut přerušeno a ostuda byla na světě.

Terčem ataku dvojnásobného grandslamového šampiona z úvodu sedmdesátých let minulého století se v sobotu stala ještě britská novinářka Eleanor Crooksová. Když byl Nastase vyváděn ze stadion v doprovodu početné ochranky, obořil se na ni, proč ho natáčí na telefon. "Protože je to moje práce," reagovala reportérka. "Ty nemáš žádnou práci, jsi blbá," čílil se Rumun a přes pracovníky security se sápal na novinářku. Ta pak na Twitteru doplnila, že jí Nastase mimo kameru řekl, že je ošklivá.

My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) April 22, 2017

Zatímco u drtivé většiny médií i tenisových osobností jeho chování vyvolalo přinejmenším nevolnost, sám Nastase po skončení fedcupového duelu poznamenal, že ničeho nelituje.

"Omlouvat se nebudu, jen jsem hájil zájmy svých dívek. Každý rok mě zvou na Wimbledon, myslím si, že letos už mě nepozvou. A je mi to jedno," prohlásil. "Chápu, že by všichni chtěli, aby byl tenis naprosto tichou záležitostí. Ale tohle není opera, je to sport," zopakoval oblíbený bonmot.

A nezapomněl zmínit, že kdysi stanul na postu světové jedničky. "Nezapomínejte, že jsem byl číslo jedna. Když vyhodíte někoho, kdo byl světovou jedničkou, není to dobré pro tenis. Ale co, nepotřebuju tyhle kecy. Je mi sedmdesát let, ani si nenechávám platit za to, že jsem kapitánem. Je mi u zadku, jestli mě na té lavici nechají sedět, nebo ne," nezklidnil se Nastase ani s odstupem.

Video: Nastase řádí při Fed Cupu | Video: www.youtube.com

Zastání ovšem našel jak u šéfa rumunského tenisového svazu Georgeho Cosaca, tak u své reprezentační svěřenkyně Soranny Cirsteaové. "To je prostě Nastase. Celý svůj život dělá takového vtípky. To je důvod, proč ho má každý rád," vyjádřil se Cosac k narážkám na nenarozené dítě Sereny Williamsové a na britskou kapitánku Anne Keothavongovou.

"Neudělal žádné chyby. To nebylo rasistické, to přece nemůžete myslet vážně. Jsem si jistý, že to byl jen vtip. Přátelí se s Yannickem Noahem, hrál hodně turnajů s Arthurem Ashem. Neřekl nic špatného," dodal rumunský šéf.

Cirsteaová zase svalovala vinu za sobotní incident na svou protihráčku Kontaovou. Ta prý reagovala nepřiměřeně, když se rozbrečela a následně opustila dvorec.

"Když někdo brečí, není to důvod přerušit zápas. Jistě, Johanna si zasloužila vyhrát, je lepší hráčka než já, ale chování britského týmu bylo přehnané," nechala se slyšet momentálně 66. hráčka žebříčku.

"Proč jsme zastavili zápas? Jen proto, že Johanna brečela? Já nikdy na kurtu nebrečela kvůli tomu, že mi někdo něco řekl. Člověk se musí obrnit," uvedla. "Hraji po celém světě, nazývají mě cikánkou, děvkou, idiotem. Naznačují, že mi podřežou krk. Nikdy jsem nezačala brečet a neopustila kurt, vždy jsem zůstala a hrála dál," dodala Cirsteaová.

"Příště až budu mít trable, začnu brečet a odejdu. My Rumuni jsme dvojnásobně uráženi kvůli své národnosti, ale to je ok, jsme tvrdí. Očividně tvrdší než Britové," uzavřela rumunská tenistka ironicky. Pro úplnost, domácí tenistky nakonec favorizované Britky udolaly 3:2 na zápasy. S náhradní kapitánkou Monicou Niculescuovou na lavičce.

