Jako malé spolu běhaly v parku, teď Strýcová říká: Šarapovová není má kamarádka, nemá žádné

Barbora Strýcová se kriticky vyjádřila k problematickému návratu Marie Šarapovové do tenisového kolotoče.

Praha - Poznaly se, když jim bylo dvanáct let. Vysoká a hubená dívka z Ruska, která se v následujícím desetiletí stala světovou tenisovou superstar, na konci 90. let přijela hrát turnaj do Plzně.

Talentovaná Maria Šarapovová tehdy strávila pár dní u rodiny své vrstevnice, české hráčky Barbory Strýcové. Chodily spolu běhat do parku, žádná rivalita se v té době ještě neřešila.

Teď je ale situace jiná. Ruská tenistka se už za tři týdny vrací na okruh po patnáctiměsíčním trestu za užití nedovoleného meldonia. Dostává divoké karty na turnaje, organizátoři kvůli ní posouvají start turnajů a ostatní tenisové osobnosti poukazují na protekční zacházení, přílišnou shovívavost a nespravedlnost.

Jako poslední se do řady kritiků na adresu Šarapovové připojila právě Strýcová. Ta se obšírněji k celé kauze vyjádřila pro deník The Times.

"Nejsem její kamarádka," uvedla. "A nemyslím si, že na okruhu vůbec nějaké má, protože prostě vůbec s nikým nemluví," dodala jednatřicetiletá česká tenistka. A vyjádřila nesouhlas s divokými kartami, které Ruska již obdržela na turnaje ve Stuttgartu, Římě a Madridu.

"Není to v pořádku," řekla Strýcová. "Když uděláte něco takového, když porušíte pravidla, musíte být potrestáni. Ale ona je Maria, tak co se dá dělat? Nebudu kvůli tomu naštvaná. Jen mě trochu šokovalo, co se stalo ve Stuttgartu, ale já to nezměním, takže o tom nechci přemýšlet," svěřila se Češka.

Problém má především s tím, že Šarapovové pořadatelé umožnili hrát první zápas na turnaji až ve středu, protože trest jí oficiální skončí teprve v úterý.

"To se mi opravdu nelíbí. My přijedeme z Fed Cupu a musíme hrát už v úterý. To není nic proti Šarapovové, ale pro mě je to prostě proti pravidlům," dodala.

Strýcová sama přitom může soudit, sama totiž zažila návrat po dopingovém trestu. Ona ale musela před čtyřmi lety začínat úplně od základů, tedy v kvalifikacích a na menších turnajích ITF.

"Samozřejmě by bylo pěkné mít divoké karty, když jsem se vracela, ale já nejsem Šarapovová. Pro ni se nic nezměnilo. Může hrát ty samé turnaje jako my všichni," konstatovala v současnosti osmnáctá hráčka světového žebříčku.

Jinak ale zdůraznila, že proti ruské hvězdě nic nemá. "A když s ní budu hrát, nebudu třeba o něco víc motivovaná, nebo tak něco. Je to jen její problém, ona to provedla, je to její kariéra," uzavřela Strýcová.

