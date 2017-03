Tolik alkoholu jsem nikdy nevypila, svěřila se Šarapovová. Ví, že nálepky už se nikdy nezbaví

před 1 hodinou

Tenis pro mě není náboženstvím, uvedla ruská tenistka v rozhovoru pro módní magazín Vogue.

Praha - Už pouhý měsíc a pár dní chybí do návratu Marie Šarapovové na kurty. Ruská tenistka finišuje s přípravou po patnáctiměsíčním trestu za nedovolené užití zakázaného meldonia.

V exkluzivním rozhovoru pro módní magazín Vogue se pětinásobná grandslamová šampionka svěřila s tím, jak dlouhou dobu bez tenisu prožívala. A také s tím, jak snáší kritiku ostatních tenisových osobností, které na ní v průběhu minulých měsíců nenechaly nit suchou.

"Upřímně, vypila jsem během trestu víc alkoholu než předtím za celý život. Důvod byl prostý: konečně jsem měla nějaký společenský život," prohlásila hráčka, která týden před svým comebackem 26. dubna ve Stuttgartu oslaví jubilejní třicáté narozeniny.

V rozhovoru se dokonce přiznala, že jako zapřísáhlá monogamistka si poprvé zkusila scházet se s více muži ve stejném období. "Ani jsem si v tu chvíli neuvědomila, co se to sakra děje, co to znamená. Bylo to pro mě něco nového. A docela jsem si to užívala," zasmála se ruská megahvězda.

Jedenáct let po sobě nejlépe vydělávající sportovkyně světa přečetla mnoho knih a sama začala psát své vlastní memoáry. Ty by měly spatřit světlo trhu v září, bezprostředně po grandslamovém US Open.

Také cestovala. Podívala se na místa, kde nikdy nebyla. Třeba do Barcelony nebo do Chorvatska. "Musela jsem pořádně objevit Londýn. Znala jsem Wimbledon, ale neznala jsem Londýn," podotkla.

Navíc stihla navštěvovat kurzy managementu na Harvardu a absolvovala několik pracovních stáží ve významných firmách.

"Miluji být pořád v pohybu. Miluji pracovat," vysvětlila Šarapovová. Ruska v této souvislosti potvrdila, že tenis pro ni není náboženství. "Kdybych hrála jen tenis a nevěnovala se k tomu ještě něčemu jinému, zbláznila bych se. A to myslím vážně."

Dost možná i kvůli tomuto svému neobyčejnému přístupu není pro ostatní hráčky terčem neskonalých sympatií. Šarapovová dobře ví o tom, co o ní v průběhu minulého roku prohlásila třeba Slovenka Dominika Cibulková. Ta uvedla, že Ruska je totálně nesympatická, chladná a arogantní osoba. Legendární Chris Evertová zase řekla, že Šarapovová sama sebe vždycky izolovala od ostatních lidí na okruhu. "Takže to bude mít těžké," konstatovala.

Ruska ovšem na svém způsobu fungování ve světě tenisu nevidí nic špatného. V rozhovoru potvrdila, že skutečně nezná osobně mnoho ostatních hráček. "V šatně trávím co nejméně času, jen to, co je nezbytně nutné. Mám svůj vlastní život. Mám rodinu, přátele, takže čím méně času strávím mezi tenistkami, tím více energie mám na své blízké."

"Jsem respektována pro to, co dokážu na kurtu, a to je pro mě mnohem důležitější než to, jestli jsem pro někoho sympatická v šatně," dodala Šarapovová.

Ruská tenistka dále řekla, že největším trestem a agónií pro ni byly měsíce soudního procesu. V rozhovoru čelila zajímavé otázce. Zda si myslí, že nad ní bude viset mrak dopingové hříšnice po celý zbytek její kariéry. Nejprve měla tendenci se bránit.

"Celé to byla jen hloupá chyba. Kdybych se snažila něco skrývat, rozhodně bych nepředstoupila před celý svět a neřekla, že jsem deset let brala drogu. Kdybych z toho přece chtěla nějak hladce vyklouznout, rozhodně by tohle nebyla ta nejchytřejší věc, jakou bych mohla udělat," prohlásila Šarapovová. "Ale odpověď na vaši otázku je: rozhodně, už se to se mnou potáhne napořád," uzavřela.

