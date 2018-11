Američané hýčkají zázračné dítě z Moskvy. Keninová kvůli kariéře nechodila do školy

před 2 hodinami

Americké tenistky přijely do Prahy bez největších hvězd. V žádném případě to ale neznamená, že nemohou ublížit. Nenápadnou hrozbou je i devatenáctiletá Sofia Keninová.

Už přes čtyři roky je pevně usazená v myslích amerických tenisových fanoušků. Vzbuzuje obrovské naděje.

V roce 2014 výraznou měrou přispěla k vítězství v juniorském Fed Cupu a v té samé sezoně teprve patnáctiletá dívenka šokovala na floridském Orange Bowlu, když ovládla kategorii osmnáctiletých. Že převyšuje o dva až tři roky starší tenistky prokázala i v následující sezoně. Mezi osmnáctiletými triumfovala také na americkém juniorském šampionátu.

Ačkoli od dětského věku musí bojuje s extrémním tlakem a vysokými nároky, zvládá to bravurně a po zásluze představuje jednu z nejzářivějších budoucích hvězd amerického tenisu.

Sofia Keninová už pevně trůní zhruba uprostřed první stovky světového žebříčku a o víkendu v Praze hodlá výrazně potrápit české favoritky. K blížícím se dvacátým narozeninám by si ráda nadělila vítěznou trofej. Sebevědomí jí rozhodně nechybí.

Od mala je vychovávána jako výjimečný talent, jako někdo, kdo to prostě musí dotáhnout do nejvyšších sfér. Narodila se v Moskvě jako Sofija Anna Keninová. V Rusku ale nezůstala dlouho.

Po vzoru Marie Šarapovové se velmi brzy stěhovala na Floridu, aby mohla v nejlepších možných podmínkách rozvíjet svůj nesporný talent. Pod křídla si ji vzal renomovaný trenér a člen americké tenisové síně slávy Rick Macci. Od začátku nepochyboval o výjimečnosti dívky přezdívané "Sonya" a pustil se s ní do tvrdé dřiny.

"Cítím v ní potenciál, jaký měly ty největší hvězdy," řekl před několika lety muž, který v minulosti trénoval hned pět světových jedniček: Jeniffer Capriatiovou, Andyho Roddicka, Venus Williamsovou, Serenu Williamsovou a Marii Šarapovovou. Poslední jmenovaná je největším vzorem Keninové.

Ta už coby pětiletá holčička měla své vlastní webové stránky, které mapovaly první krůčky její tenisové kariéry. Nechodila do školy, kvůli úspoře času ji rodiče nechali vzdělávat doma.

V šesti letech se objevila na titulní stránce magazínu ADDvantage, o rok později si zatrénovala se slavnou Annou Kurnikovovou a objevila se na exhibici po boku Jima Couriera a Johna McEnroea, objevila se na kurtu i s Kim Clijstersovou nebo Toddem Martinem.

Kariéru na kurtu rozjela v raném věku, přestože její rodiče neměli k tenisu žádný výrazný vztah.

"Vyprávějí mi, že jsem si jako mimino strašně ráda hrála s tenisovými míčky a odmítala panenky. To byl původ toho, proč mě zkusili dát na tenis. Pak jsem prý přišla na kurt a každý viděl, že jsem jiná," vyprávěla Keninová v roce 2015, kdy se jako šestnáctiletá poprvé podívala do hlavní soutěže na US Open.

Česká jednička Petra Kvitová ochutnala sílu mladé americké hvězdy letos v Miami, kde se Keninová probojovala z kvalifikace až do třetího kola a vyřadila třeba Rusku Darju Kasatkinovou. I Kvitovou trápila, prohrála až po boji 6:3, 2:6, 4:6. Češka ji pak popsala jako "velmi agresivní a nepříjemnou hráčku, která spoustu míčů vrátí do kurtu".

S dalšími nominovanými Češkami, Kateřinou Siniakovou, Barborou Strýcovou ani Barborou Krejčíkovou, se zatím na okruhu nepotkala.

Od útlého dětství je Keninová zvyklá na pozornost, v záři reflektorů se cítí naprosto pohodlně. Naplněná pražská O2 aréna a elektrizující atmosféra finále Fed Cupu však bude přece jen něčím, co v krátké kariéře doposud nezažila.