Děti už tenistům nenosí ručníky. Vždyť je to jejich práce, vzteká se řecká hvězdička

před 21 minutami

Mladé řecké tenisové hvězdě se nelíbí, že se na turnaji Next Gen Finals v Miláně musí starat o vlastní ručník.

Stefanos Tsitsipas v úvodním duelu Turnaje mistrů pro mladé hráče potvrdil roli největšího favorita a Španěla Jaimeho Munara zdolal v pěti setech. Po utkání ale podruhé v krátké době nechal vzplanout důvodné pochyby o své gentlemanské povaze.

Před několika dny na turnaji v Basileji dvacetiletý hráč předvedl kontroverzní hvězdnou manýru, když mladičké podavačce míčků vztekle vytrhl raketu z ruky. Přes rychlou omluvu sklízel zejména na sociálních sítích ostrou kritiku veřejnosti.

Nyní se situace opakuje. Proč?

Turnaj Next Gen Finals každoročně přichází se speciálními pravidly. Zkouší se nové věci s ambicí změnit k lepšímu dosavadní tenisové pořádky. Jednou z novinek, které milánský podnik přináší v letošním roce, je snaha o usnadnění práce právě dětským podavačům míčů.

ATP chce, aby se podavači místo neustálého nošení ručníků a lahví s pitím více soustředili na to, co je jejich skutečnou pracovní náplní: tedy na efektivní distribuci míčů po dvorci.

Prezident tenisové asociace Chris Kermody dokonce prohlásil: "Nikdy se mi nelíbilo, že děti podávají hráčům ručníky. Nevypadá to dobře, působí to, jako by to byli jejich sluhové."

V Miláně tak děti poprvé tuhle službu hráčům neposkytují. V zadních částech kurtu jsou umístěny držáky, kde má každý tenista svůj ručník k dispozici a může si pro něj kdykoli zajít, pokud to stíhá v předepsaném čase před zahájením následující výměny.

Tsitsipas ovšem s novinkou, která je jinak v tenisové obci vesměs přijímána kladně, vyjádřil po zápase s Munarem výraznou nespokojenost.

"Byla to jediná novinka, která se mi nelíbila. Pořád jsem musel běhat pro ručník, pořád jsem to musel mít v hlavě," prohlásil patnáctý hráč světového žebříčku.

Tsitsipase změna skutečně vyvedla z konceptu, v úterý v Miláně měl potřebu o ní dlouze a nahlas uvažovat.

"Když hrajete na vysoké úrovní, prostě máte k dispozici děti, které vám nosí ručník. Je neobvyklé, že to tady tak není. Mít ručník po ruce kdykoli ho potřebujete, to velmi pomáhá. Aspoň jedna věc, na kterou můžete přestat myslet," dal průchod svým myšlenkám.

"Abyste hráli svůj nejlepší tenis, potřebujete soustředění. A vůbec vám nesvědčí, když musíte přemýšlet, jestli si zajdete pro ručník teď nebo později. Mám za to, že to je práce podavačů. Mají podávat nejen míčky, ale i ručníky," dodal.

Novinka se v úterních úvodních duelech příliš nezamlouvala ani Američanovi Francisi Tiafoemu. Naopak ruský talent Andrej Rubljov prohlásil: "Bylo to naprosto v pohodě".